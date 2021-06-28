Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1384
ALTIN
499.012
DOLAR
8.7295
STERLİN
12.1258
EURO
10.4078
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12...
Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim...
Mainz Başkonsolosluğu sekreter alacak
Mainz Başkonsolosluğu sekreter alacak
Marmaris’te 618 m2 tarla satılacak
Marmaris’te 618 m2 tarla...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Aksaray merkezli 3 ilde, polisin FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 12:08
11 Okunma
Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

AKSARAY, (DHA)

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmada 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

Bunun üzerine Aksaray Terörle Mücadele Şubesi tarafından Aksaray merkezli Konya ve Ankara 'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖOperasyonAksarayGözaltıPdyönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİT’in istihbaratıyla Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı
MİT’in istihbaratıyla Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı
Gara'da etkisiz hale getirilen 3 terörist, sözde özel güç yapılanmasından çıktı
Gara'da etkisiz hale getirilen 3 terörist, sözde özel güç yapılanmasından çıktı
Atatürk ve Afganistan
Atatürk ve Afganistan
‘Güney Türkistan’ın sırları
‘Güney Türkistan’ın sırları
Bakan Varank'tan HGK-82 açıklaması
Bakan Varank'tan HGK-82 açıklaması
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Afganistan Türk Devleti / Güney Türkistan neden engellendi?
Afganistan Türk Devleti / Güney Türkistan neden engellendi?
Bakan Pakdemirli: Kuraklıkla mücadele ediyoruz
Bakan Pakdemirli: Kuraklıkla mücadele ediyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma