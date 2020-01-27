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AFAD: Depremde 39 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen depremde 39 kişinin hayatını kaybettiğini, hastaneye başvuran 1607 kişiden 1516'sının taburcu edildiğini açıkladı.

AFAD: Depremde 39 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen depremde 39 kişinin hayatını kaybettiğini, hastaneye başvuran 1607 kişiden 1516'sının taburcu edildiğini açıkladı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 10:26
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AFAD: Depremde 39 kişi hayatını kaybetti

ANKARA, (DHA)

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 21 deprem meydana geldiği, toplam artçı deprem sayısının 948 olduğu belirtilerek, "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1516'sı taburcu edilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 3 bin 829 personel, 568 araç ve 22 arama kurtarma köpeği bölgede görev yapmaktadır. Bölgeye toplam 24 bin 402 çadır, 26 bin 501 yatak ve 62 bin 963 battaniye ulaştırılırken, 34 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorba depremden etkilenen vatandaşlarımıza dağıtılmıştır" denildi.

'1 BİNA ENKAZINDA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

'Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'na vatandaşların yoğun ilgisinin devam ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"5 milyon 312 bin 85 lira kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarına ve 25 milyon 252 bin 280 lira SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplanmıştır. Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor." 

Ayrıca, depremden etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ ve Malatya Valilikleri emrine 6 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği vurgulandı.

HASAR TESPİTİ YAPILAN BİNA SAYISI 2945'E YÜKSELDİ

Deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da incelenen 2 bin 945 binadan 87'sinin yıkıldığı belirtilerek, "Bunlardan 1287'sinin ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 627 binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi. AFAD Başkanlığı, bölgeye 305 TIR ile yardım ulaştırdı. Bölgeye, AFAD koordinasyonunda toplam 24 bin 402 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 26 bin 501 yatak, 62 bin 963 battaniye, 3 bin 651 ısıtıcı, 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edildi" denildi. Açıklamada ayrıca, vatandaşların, tüm GSM operatörlerinden 'DEPREM' yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabileceği ve Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabileceği kaydedildi.

DHA

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AfadDepremElazığAçıklamaönce Vatan
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