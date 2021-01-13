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Adana'da dana memesi ve koyun kulağına talep arttı

ADANA Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentte günden güne ilginin arttığı ve kavurma, haşlama, ızgara tarzında pişirilip yenilen koyun kulağı ve dana memesine Avrupa’dan da ilgi olduğunu belirterek, yakın zamanda bu ürünlerin ihracatının yapılabileceğini belirtti.

13 Ocak 2021 Çarşamba 09:31
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Adana'da dana memesi ve koyun kulağına talep arttı

Sakatat kültürünün yaygın olduğu Adana’da bu kategoride şırdan, mumbar, karın, kırkkat gibi ürünler öne çıkarken son yıllarda ise Adana Kasaplar Çarşısı’nda dana memesi ve koyun kulağına olan ilgi arttı. Dana önce kasaplar tarafından çöpe atılan kulak ve meme, özellikle fiyat ve lezzet yönünden bazı kişiler tarafından kabul gördü. 2018 yılında 2,5 lira olan dana memesinin kilogram fiyatı şimdilerde 7 liradan, 5 lira olan koyun kulağının kilogram fiyatı ise 10 liradan satışa sunulurken, ürünlere olan ilgi de günden güne artıyor. Kulak ve dana memesindeki en büyük sıkıntının günlük yeterli stok sağlanamaması olduğunu dile getiren Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, stoklar arttıkça satışların tavan yapabileceğini söyledi.

AVRUPA’YA MEME VE KULAK İHRACATI

Adanalılar tarafından meme ve kulağın lezzetinin sevildiğini belirten Saruhan Yağmur, Avrupa ülkelerinde de sakatata ilginin arttığını, dana memesi ve koyun kulağının merak edilmeye başlandığını vurguladı. Türkiye’den Avrupa’ya büyükbaş hayvanların penisine kadar ihracat yapıldığını kaydeden Yağmur, “İleride kulak ve meme ihracatı da başlayabilir. İki ürün de çok lezzetli. Kavurması, ızgarası, haşlaması oluyor. Sizler de görüyorsunuz. Kasaplar Çarşısı’nda bu iki ürün de erkenden bitiyor. Şu an çarşıda iki kulak, iki meme kalmış. Bir saat içinde bunlar da biter. Çünkü rağbet çok fazla. Fiyatlar da artıyor haliyle. Eskiden ücretsiz verdiğimiz ürünler şimdi 7 lira, 10 lira oldu. Kulak ve meme bana şırdanı hatırlatıyor. Eskiden fazlasını yola döktüğümüz şırdan, artan ilgiyle bugün 15 lira oldu. Kulak ve memede de benzer bir artış yaşanabilir. Fakat biz bunun olmaması için elimizden geleni yapıp, fiyatı tabanda tutmaya çalışıyoruz. Çarşıda günde 150 kilogramı aşkın kulak ve meme satılıyor. Bu miktar stoklar artınca 600 kilograma kadar yükselebilir” dedi.

Haftada 3 kez dana memesi ve koyun kulağı almak için Kasaplar Çarşısı’na geldiğini kaydeden Murat Erkek ise özellikle dana memesini çok sevdiğini çünkü besin değerinin yüksek olduğunu düşündüğünü ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaEtKasapDana MemesiKoyun Kulağı
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