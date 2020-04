ABD’deki Türklerden koronavirüs yardımı

ABD’deki Türkler zorlu koronavirüs döneminde yaptığı yardımlarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.







Washigton DC Fenerbahçeliler Derneği’nden Türkiye’ye koronavirüs yardımı





Geçtiğimiz sene kurulan ve düzenlediği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Washingtın DC Fenerbahçeliler Derneği Türkiye’de düzenlenen 'Biz bize yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına katkıda bulundu.



Dernek ayrıca Ahbap Platormuna ve Türkiye’de ihtiyacı bulunan bazı ailelere de yardım ettklerini açıkladı.



Dernek Başkanı Erhan Türk sadece tek bir yere değil farklı yardım kampanyalarına katkı yaptıklarını Forum USA’e açıkladı. Türk ‘Washington DC Fenerbahçeliler Derneği olarak ilk olarak Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya katıldık. Daha sonra Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Son olarak ise Ahbap Derneği’ne yardım ederek ABD’deki dernek üyelerimizin yardımlarını farklı yerlere ulaştırdık. Tüm katkılar için teşekkür ediyoruz. Her zaman Türkiye’nin arkasındayız ve destekliyoruz. İnşallah hem devlet hem millet olarak yaşadığımız bu kötü günleri hep birlikte atlatacağız . Devir bir olma devri ve hep beraber daha Güzel ve daha güçlüyüz’ açıklamasını yaptı.



Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, destekleri için minnettar olduklarını belirtti ve ‘Washington Fenerbahçeliler Derneğine Ahbap’a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.’ açıklamasını yaptı.







Taşkın Fırın’dan koronavirüs mağdurlarına yardım eli



New Jersey’nin Paterson şehrinde bulunan Taşkın Fırın koronavirüsten dolayı sağlık çalışanlarından öğrencilere yine herkese yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Taşkın Fırın yaptığı açıklamada hergün 16.00 ile 17.00 saatleri arasında ihtiyacı olanlara ücretsiz ekmek dağıtacaklarını duyurmuştu.

Taşkın Ailesi yine elini taşın altına koyarak örnek davranışlarına devam ediyor.

Taşkın Fırın koronavirüs döneminde sağlık çalışanlarından, polis, itfaiye, öğrenci, evsizler ve ihtiyacı olanlara ücretsiz gıda yardımı yapıyor.

Ayrıca maske zorluğu çeken Paterson Polis Departmanına bin maske hediye eden Taşkın Ailesi bin maske de States Island’taki hastaneye gönderecek.

Koronavirüs sürecinde yine yardımlarına devam edecekleri öğrenilen Taşkın Ailesi örnek davranışlarıyla Türk – Amerikan Toplumunun yine takdirlerini kazandı.





New York’taki Türk terziden ihtiyacı olanlara ve polislere maske desteği



New York’taki Hasene Yardım Derneği Başkanı Türk terziden New York’ta ihtiyacı olanlara ve polislere maskeye yardımı





Dezenfektanlar ve maske gibi koruyucu ürünlerin halen bulunamadığı New York’taki Türk terzi örmek bir davranışa imza attı.

20 yıldır New York, Brooklyn’de yaşayan Türk terzi ve ABD’deki Türk Derneği Hasena’nın Başkanı Nedim Sezgin ihtiyacı olanlara ve New York Polis Departmanına ücretsiz maske yaptıklarını söyledi.

Sezgin ‘Burada yaklaşık 20 yıldır New York Polis Departmanına üniforma yapıyorum. Biz bu zor zamanlarda elimizden ne gelirse yapma gayreti içerisinde olarak bu maskenin şu an çok büyük bir ihtiyaç olarak gördüğümüzden evde hazırda bulunun ürünlerden üretmek istedim’ açıklamaasını yaptı.



HASENA’dan koronavirüsten etkilenen öğrencilere destek



Hasene Yardım Derneği, New York’ta eğitim gören Türk öğrenciler için yardım kampanyası başlattı

Temel gıdalar başta olmak üzere hazırlanan kumanyalar New York’ta yaşayan ve koronavirüs sebebiyle dışarı çıkamayan öğrencilere dağıtıldı.



Toros’tan New York’taki öğrencilere ve sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek



New Jersey’de 3 şubesi bulunan Toros Restoron, New York’u Astoria şehrinde bulunan öğrencilere unutmadı



New Jersey’de Clifton, Paterson ve Montclair’de şubeleri bulunan Toros Restoranlar koronavirüs döneminde işlerin düşmesine rağmen zorda çalışanlara yardım etmeye devam ediyor.

3 şubeli restoranın sahibi Hüseyin Bayram, New York’un Astoria şehrinde bulunan 20 kişilik Türk öğrencilere yardım ederek ‘Bu zor koşullarda öğrecilerimizin yanındayız’ ifadelerini kullandı.

Öğrenciler yardımdan dolayı teşekkür ederden bu zorlu zamanalarda Toros’un desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Ali Baba’dan sağlık çalışanlarına yemek



ABD’de hizmet veren Türk restoranlarının sahipleri, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bir dönem geçiren sağlık çalışanlarını hastenelerde yalnız bırakmıyor



Birleşmiş Milletleri’in karşısında bulunan Ali Baba’dan sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek.

New York, Brooklyn’de bulunan Wyckoff Heights hastanesine 50 kişilik yemek bağışlayan restoran sağlık çalışanları su süreçte desteğimizi bekliyor açıklamasını yaptı.

Ali Baba Restoran’ın sahibi Ali Rıza Doğan da Manhattan’da bulunan New York Üniversitesi Hastanesi ve Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezine gelecek haftadan itibaren 50 kişilik yemek göndereceğini söyledi.



New Jersey’deki Türk kadından sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek



New Jersey’nin Ridgewood şehrinde restoranı bulunan Lisa Mayısoğlu, Hackensack Üniversitesi Tıp Merkezi’nde sağlık görevlilerine her gün yemek yapıyor.

Mayısoğlu hemşire olan ve koronavirüs krizi nedeniyle işyerinden çıkamayan kızına yemek götürürken kızının iş arkadaşlarını fark etmiş.

Mayisoğlu, Oak Street’tek Lisa’s Mediterranean Cuisine restoranında sağlık çalışanlarına yemek hazırlarken “Herkesin bir araya gelip birbirlerine yardım etmesi için kritik bir zaman. Bütün bunlar kızımla başladı. Ama oradaki diğer insanlar da birilerinin çocukları. Ve iyi yemek yemiyorlar. Bu yüzden onlar için de yiyecek yapabileceğimi düşündüm.” dedi.



Türkler evinde maske yapıyor



Koronavirüsten dolayı sağlık kurumlarında maske sıkıntısı çekilmesinden dolayı New Jersey’de yaşayan Türk kökenli Amerikalı kadın kolları sıvadı.

Gülşah Kütük Yılmaz evinde dikiş makinasıyla eyaletteki sağlık çalışanlarına gönüllü olarak maske yapıyor.

Yılmaz ilk olarak komşularına ve çevresindekilere, daha sonra yakınlarındaki hastanenin ihtiyacı olduğunu duyunca onlar için her gün maske yaptığını söyledi.



North Carolina'daki Türk iş adamı sağlık çalışanlarına maske yapıyor

North Carolina eyaletinin Cary şehrinde yaşayan Türk kökenli iş insanı eyaletteki sağlık çalışanlarına gönüllü olarak maske dikiyor.



Koronavirüsten dolayı sağlık kurumlarında maske sıkıntısı çekilmesinden dolayı North Carolina'da yaşayan Türk kökenli Amerikalı kolları sıvadı.



Enis Üçüncü evinde dikiş makinasıyla eyaletteki sağlık çalışanlarına gönüllü olarak maske yapıyor.