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ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin geçişine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin geçişine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

12 Ekim 2019 Cumartesi 18:01
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ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

 İSTANBUL (DHA)

ABD Donanmasına ait 78 Borda numaralı USS 'Porter' adlı güdümlü füze destroyeri saat 16.45 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.

Yaklaşık 45 dakikada Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Amerikan askerinin olduğu gözlendi. Savaş gemisinin ön ve arka bölümünde ağır silahların başında askerlerin beklediği görüldü. 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDSavaş GemisiBoğazMarmara DeniziIstanbul Boğazıönce Vatan
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