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AB Başkanı Kaymakcı: Türkiye, AB üyeliği sürecinde adil muamele bekliyor

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye, Avrupa'nın güvenlik savunması, ekonomisi, enerji güvenliği ve göç yönetimi açısından anahtar bir ülke. Türkiye, AB üyeliği sürecinde adil muamele bekliyor" dedi.

31 Mayıs 2022 Salı 13:24
AB Başkanı Kaymakcı: Türkiye, AB üyeliği sürecinde adil muamele bekliyor

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında siyasi direktörler düzeyinde düzenlenen 'Siyasi Diyalog Toplantısı', Ankara'da AB Başkanlığı Volkan Vural Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlıklarındaki heyet ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora ve AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Vekili Maciej Popowski başkanlığındaki AB heyeti katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakcı, üyelik perspektifi doğrultusunda Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını belirterek, "3 yıl aradan sonra siyasi direktörler düzeyinde gerçekleşen bu toplantıyı yapabilmekten mutluyuz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday bir ülke. Bunun da ötesinde Türkiye, Avrupa'nın güvenlik savunması, ekonomisi, enerji güvenliği ve göç yönetimi açısından anahtar bir ülke. Türkiye, AB üyeliği sürecinde adil muamele bekliyor. Üyelik perspektifi güçlendirildikçe, reform süreci de hızlanacaktır. Bugün gündemimizde Türkiye-AB ilişkilerini farklı bir yönde değerlendireceğiz. Hem Türkiye'yi hem de AB'yi ilgilendiren çeşitli bölgesel konuları hep birlikte ele alacağız" diye konuştu.

Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BüyükelçiABFaruk Kaymakcı
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