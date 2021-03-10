Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1560
ALTIN
419.309
DOLAR
7.6018
STERLİN
10.5594
EURO
9.0420
Yapım İşi ve İrtifak Hakkı İhale İlanı
Yapım İşi ve İrtifak...
Pazar yerleri kiraya verilecek
Pazar yerleri kiraya verilecek
87 sözleşmeli tekniker alınacak
87 sözleşmeli tekniker alınacak
100 adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecek
100 adet S plaka...
Ankara'da 33 adet gayrimenkulün satış ihalesi yapılacak
Ankara'da 33 adet gayrimenkulün...
İş fırsatları için hemen tıkla!

87 sözleşmeli tekniker alınacak

10 Mart 2021 Çarşamba 10:47
5 Okunma
87 sözleşmeli tekniker alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı; merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alacak.

Başvuracak adaylarda aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi/şekli/yeri ve diğer şartlara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapım İşi ve İrtifak Hakkı İhale İlanı
Yapım İşi ve İrtifak Hakkı İhale İlanı
Pazar yerleri kiraya verilecek
Pazar yerleri kiraya verilecek
Avrupa pandemide Türkiye'den balık yedi
Avrupa pandemide Türkiye'den balık yedi
Koronavirüs salgınında talebin arttığı ‘turşu suyu’ ambalajlanıp raflara girdi
Koronavirüs salgınında talebin arttığı ‘turşu suyu’ ambalajlanıp raflara girdi
Dr. Akkan Suver’e büyük onur...
Dr. Akkan Suver’e büyük onur...
Kadına şiddete dikkat çekerken ölümden dönen profesör: Bazen yanlış anlıyorlar 
Kadına şiddete dikkat çekerken ölümden dönen profesör: Bazen yanlış anlıyorlar 
Sürücülerin korkusu 'radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar
Sürücülerin korkusu 'radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasyalı şehit ailesine telefonda başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasyalı şehit ailesine telefonda başsağlığı diledi
Atikhisar Barajı’nın doluluk oranı yüzde 73,5'e ulaştı
Atikhisar Barajı’nın doluluk oranı yüzde 73,5'e ulaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma