Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bağcılar TEM'de kaza
Bağcılar TEM'de kaza
Sancaktepe TEM’de kaza
Son Dakika
Sancaktepe TEM’de kaza
Yangın ormana sıçramadan söndürüldü 
Yangın ormana sıçramadan söndürüldü 
'Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım'
Son Dakika
'Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım'
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 3 terörist etkisiz hale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak

İçişleri: 81 ilde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak

18 Ağustos 2020 Salı 16:55
0 Okunma
81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak

ANKARA (DHA) 

İçişleri Bakanlığı'nca, 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla yarın ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağı, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her iş kolu için alınan önlemlerin denetleneceğini açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, 'Covid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan  kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi. Kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 İl Valiliğinin talimatlandırıldığı hatırlatılan genelgede, yarın ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağı kaydedildi.

'YAŞAM ALANLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından ''Sağlık İçin, Hepimiz İçin' mottosu ile denetimlerin gerçekleştirileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Valilerin yönetim ve koordinasyonunda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar, halı sahalar, bilardo salonları ve bilumum yaşam alanlarında gerçekleştirilecek. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce  başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacak. Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıKoronavirüs Denetimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BIDEN, HADDİNİ BİL!
BIDEN, HADDİNİ BİL!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda
Sümela Manastırı’nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin
Sümela Manastırı’nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin
Güney Kıbrıs, KKTC’ye geçmek isteyenleri engelliyor
Güney Kıbrıs, KKTC’ye geçmek isteyenleri engelliyor
Kızılay Başkanı Kınık: Yaklaşık 150 bin hisse kurban vekaleti aldık
Kızılay Başkanı Kınık: Yaklaşık 150 bin hisse kurban vekaleti aldık
Bakan Pakdemirli: Menderes yangını, yüzde 90 insan hatası kaynaklı
Bakan Pakdemirli: Menderes yangını, yüzde 90 insan hatası kaynaklı
Savunma Sanayii Başkanı: TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik
Savunma Sanayii Başkanı: TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik
Resulayn'da bombalı saldırı: 5 ölü
Resulayn'da bombalı saldırı: 5 ölü
Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri
Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı