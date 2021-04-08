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8 Nisan 'Romanlar Günü' olarak kutlanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre Türkiye'de 8 Nisan 'Romanlar Günü' olarak kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak olan kutlamaların usul ve esaslarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirleyecek.

08 Nisan 2021 Perşembe 09:41
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8 Nisan 'Romanlar Günü' olarak kutlanacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, 8 Nisan'ın Romanlar Günü olarak kutlanacağı belirtildi. Genelgede, 8 Nisan 1971'de farklı ülkelerden gelen Roman delegelerin katılımıyla toplanan Dünya Roman Kongresinde, ayrımcılıkla mücadelede işbirliğini teşvik eden kararların alındığı ve Uluslararası Roman Komitesinin resmiyet kazandığı hatırlatıldı.

Genelgede; Türkiye'deki Roman vatandaşların sorunlarının ve bunlara çözüm önerileri en üst düzeyde ele alındığı ifade edilerek, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilen Roman Vatandaşlara yönelik Strateji Belgesi ile I. Aşama Eylem Planı ve 2019/28 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca II. Aşama Eylem Planının yayımlandığı belirtildi.

8 Nisan'ın Roman vatandaşların sorunlarının tartışıldığı, kültürlerinin korunmasına yönelik görüşlerin ortaya atıldığı bir gün olarak kabul edildiği aktarılan genelgede "8 Nisan Günü, başta eğitim, istihdam ve iskan sorunları olmak üzere; Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zeminin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla ülkemizde de 'Romanlar Günü' olarak kutlanılacaktır" denildi.

8 Nisan Romanlar Günü kapsamında yapılacak etkinliklerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenekcek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütüleceği aktarılan genelgede, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen etkinliklerin de Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacağı kaydedildi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "8 Nisan Romanlar Günü kutlu olsun" mesajına yer verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Romanlar Günü8 NisanResmi Gazete
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