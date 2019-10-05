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6 terörist etkisiz hale getirildi

6 terörist örgütün istihbarat sorumlusu çıktı

6 terörist etkisiz hale getirildi

6 terörist örgütün istihbarat sorumlusu çıktı

05 Ekim 2019 Cumartesi 18:03
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6 terörist etkisiz hale getirildi

(DHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da etkisiz hale getirilen 6 teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu hava kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA'ların katıldığı operasyon ile Irak kuzeyi Gara'da etkisiz hale getiriline 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi" denildi.

Bakanlık bu bilgiyi, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonlara devam edilecek" notuyla paylaştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TeröristOperasyon
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