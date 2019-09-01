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5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

01 Eylül 2019 Pazar 12:19
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5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeOperasyon
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