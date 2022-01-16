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43 ilin geçiş güzergahında KADES tanıtıldı

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kadın sürücüler ile yolculara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verilip, broşür dağıtıldı.

16 Ocak 2022 Pazar 11:36
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43 ilin geçiş güzergahında KADES tanıtıldı

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yüksek Hızlı Tren köprüsü altında bulunan uygulama noktalarında, KADES uygulaması hakkında bilgi vermek için bazı araçları durdu. Kadın sürücü ve yolculara KADES hakkında bilgi veren ekipler, uygulamaya ilişkin bilgiler içeren broşür de dağıttı. Ekipler, KADES uygulamasını telefonlarına indirmek isteyen kadınlara da yardımcı oldu. KADES hakkında bilgilendirme yapılan sürücü Kübra Pekşen, "Güzel bir uygulama olmuş. Böyle uygulamaların devamını bekliyoruz daha doğrusu kadının korunmasına gerek olmayan bir dünya istiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KADESTanıtımKadın Destek UygulamasıKırıkkale Valiliği
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