Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1433.85
ALTIN
487.84
DOLAR
8.4624
STERLİN
11.6544
EURO
10.0100
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi yapılacak
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi...
Küspe kurutma tesisi yapım ihalesi
Küspe kurutma tesisi yapım...
4 Müfettiş Yardımcısı alınacak
4 Müfettiş Yardımcısı alınacak
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Panayır alanı ve lunapark kiraya veriliyor
Panayır alanı ve lunapark...
İş fırsatları için hemen tıkla!

42 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 164'e yükseldi

İZMİR merkezli 42 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 164'e yükseldi. Gözaltı kararı verilen 214 şüpheli arasında bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan general Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi'nin de halen arandığı bildirildi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 14:08
8 Okunma
42 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 164'e yükseldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 42 il ve KKTC'de örgütün 'TSK yapılanması'na yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında dün 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 137'si ise yakalandı. 27 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 164'e yükseldi. 3 şüphelinin gözaltı kararı, mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 3 kişinin de koronavirüs gerekçesiyle gözaltı kararı kaldırıldı. 164 şüpheliden 7'si de itirafçı olduktan sonra serbest bırakıldı. Firari olduğu tespit edilen 44 şüpheli ise aranıyor. Aranan firariler arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan general Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi'nin de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında ise KKTC'de görev yapan 2 TSK personelinin yer aldığı kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYTerörörgütOperasyonKKTCTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
66. yıldönümünde 6-7 Eylül olaylarını yeniden hatırlamak
66. yıldönümünde 6-7 Eylül olaylarını yeniden hatırlamak
DATÜB’den AFAD’a 1 milyon TL bağış
DATÜB’den AFAD’a 1 milyon TL bağış
TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, Kocaeli'de incelemelerde bulundu
TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, Kocaeli'de incelemelerde bulundu
Patrikhane ve Ekümeniklik Tuzağı
Patrikhane ve Ekümeniklik Tuzağı
'Zorlama bir evlilik, dayatma bir çözüm asla kabul görmez'
'Zorlama bir evlilik, dayatma bir çözüm asla kabul görmez'
'Yanan alanları ağaçlandırma çalışmalarına sonbaharda başlayacağız'
'Yanan alanları ağaçlandırma çalışmalarına sonbaharda başlayacağız'
14 yaşındaki Elif, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
14 yaşındaki Elif, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
Hibrit tohum
Hibrit tohum
1865 terörist etkisiz hale getirildi
1865 terörist etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma