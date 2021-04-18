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41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

18 Nisan 2021 Pazar 10:49
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41 düzensiz göçmen kurtarıldı

ANKARA (DHA) 

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından üzerlerine benzin dökülerek, geri itilen 41 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geri itme görüntülerini paylaşarak, "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır" dedi.

Çeşme'de Karaabdullah burnu güney batısı önlerinde devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, dün gece 01.50 sıralarında Yunanistan tarafında bulunan düzensiz göçmen botunun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit etti. Düzensiz göçmenlerin botu, tüm uyarılara rağmen Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itildi. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 41 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Çeşme limanına intikal ettirilirken, bacağında yanık tespit edilen 1 göçmene sağlık ekipleri müdahale etti.

'BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ'

Göçmenler ifadelerinde, "Çeşme'den çıkıp Yunanistan'a adaya gittik, yarım saat kaldık. Yarım saat sonra Yunanistan polisi geldi, bizi yakaladı. Paramızı aldı, telefonlarımızı aldı. Bir kadın vardı 'siz gidin' dedi, biz gitmedik. Benzin getirip üstümüze döktü. Benzini üstümüze döküp ateşe verdi. Polis dedi ki, 'Türkiye'ye gitmediğiniz için yandınız.' Bizi kendi botumuz ile denize bıraktılar" diye belirtti.  

SOYLU: AVRUPA'NIN GÖZCÜLÜĞÜNDE KATLİAM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan unsurlarının göçmen botunu Türk karasularına itme anı ve kurtarılmasına ilişkin görüntüyü Twitter hesabından paylaşarak, "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöçmenYunanistan
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