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400 bin ton şeker ithalatına ilişkin karar Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, 400 bin ton şeker ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

27 Mayıs 2022 Cuma 09:42
400 bin ton şeker ithalatına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkarı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, 'Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar' yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren kararla birlikte 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak. 

Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle belirlenecek. (

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞekerIthalatResmi Gazete
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