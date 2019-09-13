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4 akademisyenin katili, 'Çok sıkıldım' diyerek duruşmayı terk etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38), Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Kocaeli'nden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Bayar savunmasının sonunda, "Çok sıkıldım. Pazartesi günü dersim var, hazırlanmam gerekiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun" diyerek odadan ayrıldı.

4 akademisyenin katili, 'Çok sıkıldım' diyerek duruşmayı terk etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38), Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Kocaeli'nden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Bayar savunmasının sonunda, "Çok sıkıldım. Pazartesi günü dersim var, hazırlanmam gerekiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun" diyerek odadan ayrıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:42
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4 akademisyenin katili, 'Çok sıkıldım' diyerek duruşmayı terk etti

ESKİŞEHİR, (DHA)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi binasında 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y. ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katil zanlısı Volkan Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Eski eşi ve azmettirici olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Saadet Aylin Y. ise salonda hazır bulundu.

Saadet Aylin Y. hakkında azmettirme suçundan, Volkan Bayar hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın ilk duruşmasında, başını duvara vuran Bayar, 4 infaz koruma memurunca kelepçelenerek odadan çıkarılmıştı. Volkan Bayar bugünkü duruşmada ise akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek, "Bana inanmazsanız anneme ve babama sorun. Beni küçükken zor zapt ediyorlarmış. Zincir bile kullanmışlar zapt edebilmek için. Başkanım benim bir an önce bilgisayarımı ve cep telefonumu gönderin. Müşteri buldum, satıp üç beş kuruş para kazanmak istiyorum. Akli dengemin yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istiyorum. Kocaeli'ndeki hastaneye gönderdiler. Tek bir doktor vardı. Ben uzmanlardan oluşan bir heyet kontrolünden geçmek istiyorum. Hakkımda hazırlanan iddianameyi anlayacak kadar zekâ düzeyim yok. Eski Rektör Hasan Gönen'inde tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Ceza ehliyetimin olup olmadığı belirlensin o zaman ifade vereyim. İşimizi doğru yapalım. Ben çok sıkıldım. Pazartesi günü dersim var, hazırlanmam gerekiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun" dedi. 

Bayar'ın SEGBİS odasından ayrılmasının ardından tanık ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 01 Kasım 2019 tarihine erteledi.

DHA

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