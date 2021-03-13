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23 bin 400 euroyu sütyenine gizleyen Türk yolcu şaşırttı

Almanya'nın Stuttgart Havalimanı'ndan Türkiye'ye çıkış yapmak üzere kontrol noktasında 36 bin euro ile yakalanan Türk kadının parasına el konuldu. Paranın 23 bin 400 eurosunun Türk yolcunun sütyeninden çıkması, Alman polisleri şaşkına çevirdi.

13 Mart 2021 Cumartesi 10:44
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23 bin 400 euroyu sütyenine gizleyen Türk yolcu şaşırttı

Almanya’nın Stuttgart Havalimanı'nda, 60 yaşındaki Türk yolcunun, nakit beyan etmediği gerekçesiyle kontrol noktasında toplam 36 bin eurosuna el konuldu. Federal Polis Müfettişliği tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta Stuttgart havalimanından Türkiye'ye gitmek isteyen 60 yaşındaki Türk asıllı bir kadın hava güvenlik kontrol noktasında yapılan aramada toplam 36.600 euro nakit para tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

GERİYE KALAN PARAYI SÜTYENE GİZLEMİŞ

Federal polis yaptığı açıklamada, “Paranın 23 bin 400 eurosu sütyene dikili halde ele geçirilmiştir. Şaşkınlık içinde gerçekleştirilen aramada kadın yolcuya ait geriye kalan 13 bin euro nakit para el bagajından çıktı. Toplam 36 bin euroya el konularak gümrüğe teslim edildi” denildi. Federal polis, nakit beyan edilememesi, üçüncü bir ülkeye giriş ve çıkışlarda 10 bin euronun üzerindeki gümrüğe bildirilmeyen her türlü nakit paraya, el konulmasının genel bir kural olduğunu ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaStutgartEuroTürk Yolcu
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