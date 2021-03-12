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2020 'Yılın Yıldızları Ödülleri' sahiplerini buldu

YILDIZ İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve bu yıl 19.'su gerçekleştirilen, 'Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri' olarak anılan 2020 Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni, Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

12 Mart 2021 Cuma 09:37
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2020 'Yılın Yıldızları Ödülleri' sahiplerini buldu

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz ve hibrit sistemle düzenlenen törenin sunuculuğunu Bay J, yaptı. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde 2020 yılının En Beğenilen Gazetesi, Hürriyet Gazetesi seçildi.

2020 yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu Kerem Bürsin seçilirken, törende yaptığı konuşmada, "Bu ödüle beni layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim, çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler. Umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir ve daha güzel günler bizi bekler" dedi. 

2020 yılının En Beğenilen Kadın Şarkıcısı Zeynep Bastık olurken, "Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bunlar benim için gerçekten çok kıymetli ödüller. Çok teşekkürler, çok heyecanlıyım" diye konuştu.

2020 yılının En Beğenilen Erkek Şarkıcısı Oğuzhan Koç oldu. Oğuzhan Koç, törende Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ederek, "Çok kıymetli bir ödül. Bundan 4-5 yıl kadar önce bu salonda bir ödül daha aldım. O da 'En İyi Talk Show' ödülüydü. 3 Adam ödülden sonra bitti. Umuyorum, bu ödül müzik kariyerim için de aynı etkiyi yaratmaz" diyerek espri yaptı.

2020 Yılının En Beğenilen Müzik Grubu maNga'nın Solisti Ferman Akgül de konuşmasında , "Bu ödül ile bağımız çok eskilere dayanıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çok özel konserlerimiz, bize verilen çok özel ödüller oldu. Bu da onlardan bir tanesi. maNga'nın diğer üyeleri de şu an stüdyoda, yeni bir albüm kayıt ediyoruz. Bu ödül o yüzden bizim için yine çok değerli. Özellikle bu dönemde zorluk çeken tüm müzisyenler için çok değerli. Üniversiteyi üniversite yapan, yüz yüze olan iletişim ve sosyal düzendir. Zor zamanlar geçiren tüm müzisyenler adına özellikle de tüm rock grupları adına bu ödülü almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Akgül, 'Zor' şarkısını seslendirerek sahneden ayrıldı.

İşte 2020'nin Yıldızları:

2020 Yılında En Beğenilen Show Programı: Masterchef Türkiye 

2020 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı: Oğuzhan KOÇ 

2020 Yılında En Beğenilen Kadın Şarkıcı: Zeynep BASTIK 

2020 Yılında En Beğenilen Müzik Grubu: maNga 

2020 Yılında En Beğenilen Şarkı: Kafamda Kentsel Dönüşümler- İkiye On Kala 

2020 Yılında En Beğenilen İş Adamı: Ali KOÇ 

2020 Yılında En Beğenilen İş Kadını: Güler SABANCI 

2020 Yılında En Beğenilen Şirket: Aselsan 

2020 Yılında En Beğenilen TV Kanalı: TV 8 

2020 Yılında En Beğenilen Reklam Filmi: Yanlarımda Ol Diye (Allianz) 

2020 Yılında En Beğenilen Haber Spikeri: Cem ÖĞRETİR 

2020 Yılında En Beğenilen Spor Programı: %100 Futbol 

2020 Yılında En Beğenilen Sporcu: Red Bull Sporcusu Yağız AVCI 

2020 Yılında En Beğenilen Kültür Sanat Programı: Vapurda Çay Simit Sohbet 

2020 Yılında En Beğenilen Gazete: Hürriyet 

2020 Yılında En Beğenilen Dergi: National Geographic 

2020 Yılında En Beğenilen Kitap: Madalyonun İçi-Dr. Gülseren BUDAYICIOĞLU 

2020 Yılında En Beğenilen Film: Aşk Tesadüfleri Sever 2 

2020 Yılında En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu: Dilan Çiçek DENİZ 

2020 Yılında En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu: Uraz KAYGILAROĞLU 

2020 Yılında En Beğenilen Dizi: Bir Başkadır 

2020 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu: Cansu DERE 

2020 Yılında En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu: Kerem BÜRSİN 

2020 Yılında En Beğenilen Dizi Film Müziği: Toygar IŞIKLI (Babil) 

2020 Yılında En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi: Engel Tanımayanlar (Turkcell) 

2020 Yılında En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşu: Akut 

2020 Yılında En Beğenilen Ekonomist: Mahfi EĞİLMEZ 

2020 Yılında En Beğenilen Radyo Programı: Ara Gaz 

2020 Yılında En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Cimri 

2020 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Melis BİRKAN 

2020 Yılında En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu: Mert FIRAT 

2020 Yılında En Beğenilen DJ: Doğuş ÇABAKÇOR 

2020 Yılında En Beğenilen Digital İçerik Üreticisi: Noluyo Ya

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yılın Yıldızları Ödülleri2020
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