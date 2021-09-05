1865 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı'nca, "Son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 6'sı büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 22 operasyon icra edilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 455, bu yılın başından itibaren ise 1865 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yapıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında, FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam etiğini vurguladı. Kara, "Bu kapsamda son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 6'sı büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 22 operasyon icra edilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 455, bu yılın başından itibaren ise bin 865 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar toplam 244 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca, 300'e yakın mağara, sığınak, 600'den fazla mayın, el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiş; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" dedi.

'İRAN SINIRINDA İLAVE TEDBİRLER ALINDI'

Binbaşı Kara, Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı alınan tedbirlerim gözden geçirildiğini ve ilave tedbirler alındığını belirterek, "İran sınır hattında 2019 yılında yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 74 bin 447 şahıs engellenmiş, 5 bin 16 şahıs yakalanmış; 2020 yılında 127 bin 434 şahıs engellenmiş, 185 şahıs yakalanmış, 2021 yılında ise 68 bin 353 şahıs engellenmiş, bin 78 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalanmış, 25 bin 186 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan bu şahısların 54'ü FETÖ olmak üzere toplam 75'i teröristir. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 39 bin 400 paket sigara, 307 kilogram uyuşturucu, 108 cep telefonu ve 11 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Son dönemde ele geçirilen malzemelerde özellikle elektronik malzeme ve uyuşturucuda artış olduğu gözlemlenmektedir" diye konuştu.

'AFGANİSTAN’DAN 1129 SİVİL VATANDAŞIN TAHLİYESİ YAPILMIŞTIR'

Binbaşı Kara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2002 yılından bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan'da 20 yıl ve Uluslararası Hamid Karzai Havaalanının güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu ise 6 yıl başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, "15 Ağustos'ta Kabil'de yaşanan gelişmeler yerel halkta paniğe neden olmuş, ülkeyi terk etmek isteyen on binlerce kişi Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yığılmıştır. Hamid Karzai Havaalanında yaşanan karmaşaya diğer ülkeler ile birlikte müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askeri uçaklarımız ile bin 129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır. Yapılan görüşmeler, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarımızın tahliyesine karar verilmiştir. Afganistan'da kendisine tevdi edilen görevi başarıyla yerine getiren personelimizin ve malzemelerimizin tahliyesine 25 Ağustos tarihinde başlanmış, 48 saatten kısa sürede, 27 Ağustos'ta tamamlanmıştır. Ayrıca diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine de gerekli destek sağlanmıştır. Kabil havaalanındaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi TSK'nın etkinliğini ve gücünü dünyaya bir kez daha göstermiştir" ifadesini kullandı.

'105 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLMİŞTİR'

Pınar Kara, Suriye harekât alanlarında terörden arındırılan bölgelerde çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Ayrıca, güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri birliklerimiz tarafından engellenmektedir. Bu kapsamda, son bir ayda Suriye harekât alanlarında kahraman komandolarımız tarafından, DEAŞ terör örgütü mensupları dâhil olmak üzere 105 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kara ayrıca, "Türkiye ve Azerbaycan arasında ortak çalışabilirliğin sağlanması, eğitim planlaması, yönetimi ve icra esaslarının uyumlu hale getirilmesine yönelik 'Kardeş Tugay' projesi başlatılmıştır. Halihazırda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli ile birlikte TSK bünyesinde ortak tatbikat ve eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

YUNANİSTAN'IN İHLALLERİ

Kara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini vurguladı. Kara, şunları kaydetti:

"Yunanistan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yaptığımız tüm çağrılara rağmen uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Gayri Askeri Statüdeki Doğu Ege Adaları'nın statüsünü bozan eylemlerine devam etmektedir.Adalara konuşlandırdığı askeri birlik ve gemilerle, bu birlik ve gemilere yaptığı üst düzey ziyaretlerle iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmayan ve uluslararası hukuka aykırı devlet uygulamalarını sürdürmektedir. 2021 yılı başından itibaren Gayri Askeri Statüdeki Adalarda 790 gemi ihlalinin yanı sıra 206 hava sahası ihlali, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi ile uluslararası hukuka aykırılığın Gayri Askeri Statüdeki Adalarla sınırlı kalmadığı, Yunanistan'ın sorunları barışçıl yöntemlerle diyalog yoluyla çözmek yerine gerilimi tırmandıran ve yeni gerilimler üreten bir politika izlediği açıkça görülmektedir. Yunanistan ayrıca Atina Mutabakatı hilafına moratoryum ihlallerini sürdürmektedir. Türkiye; Yunanistan'ın bu girişimlerine karşı uluslararası hukuktan kaynaklı hak, alaka ve menfaatlerini korumayı kararlılıkla ve tavizsiz sürdürecektir. Gayretlerimiz ve samimi yaklaşımımız sayesinde bir yandan istişari görüşmeler yürütülürken diğer taraftan NATO'da ayrıştırma usulleri görüşmeleri icra edilmekte, bunların yanısıra dördüncüsü Ankara’da gerçekleştirilecek olan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının planlama ve koordinasyon faaliyetleri Yunanistan tarafıyla devam etmektedir. Türkiye milyonlarca mazlum göçmene uluslararası hukukun getirdiği yükümlülükler ve her şeyden daha önemlisi, insanlığın ve medeniyetin bir gereği olarak kucak açmıştır. Buna karşın, Yunanistan göçmenleri kötü muamelelerle geri itmeye devam etmektedir. Nitekim bu husus AB Komisyonu tarafından da tespit edilerek Yunanistan Sahil Güvenliği için talep edilen finansman desteği reddedilmiştir."

'KIBRIS BİZİM MİLLİ MESELEMİZDİR'

Pınar Kara, bir diğer önemli hususun da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adadaki durumunun olduğunu belirterek, "Bugüne kadar denenmiş ve bir sonuç alınamayacağı tüm taraflarca görülmüş yöntemlerle bir çözümün mümkün olmadığı ve Kıbrıs'ta eşit, egemen ve bağımsız iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Adadaki varlığımızın gerekçesi sadece Kıbrıs Türkü'nün canını korumaktır. Türk askeri varlığını adada işgalci olarak gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi, ne Yunan ve Rum ikilisine ne de bunların destekçilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Kıbrıs bizim milli meselemizdir" dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

Kara, FETÖ ile mücadelenin yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkları sürdüğünü belirterek, "15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 931 personel ihraç edilmiş, bin 425 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-03 Eylül 2021 tarihleri arasında; 3bin 243 personel kamu görevinden çıkarılmış, 617 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 140 personel göreve iade edilmiş ve 12 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir" ifadesini kullandı.

'NOKTA OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK'

Öte yandan Bakanlık kaynakları, Gara'ya düzenlenen ve aralarında PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona yönelik soru üzerine, Mehmetçiğin terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulamaya devam ettiğini belirtti. Bunun adımlarından birinin Pençe-Yıldırım, Pençe-Şimşek gibi harekatlar, diğerinin ise nokta operasyonları olduğunu vurgulayan kaynaklar, "Nokta operasyonlarımızı hassas şekilde gerçekleştiriyoruz. Uzun süreli istihbari faaliyetlerin sonunda yeri ve zamanı geldiğinde operasyonları sonuçlandırıyoruz. Son operasyon da bu kapsamda gerçekleştirilen bir operasyon oldu. Nokta operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki tahliyelerin tamamlanmasının ardından sonraki süreçte Türkiye'nin yeniden havaalanının işletilmesinde görev alıp almayacağına yönelik soru üzerine Bakanlık kaynakları, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın açık olmasının Afganistan ve uluslararası toplum için öneminin defalarca dile getirildiğini anımsattı. Kaynaklar, havalimanının son yaşanan olaylar sonrasında geldiği durum ve bundan sonrasında açık tutulması ve işletilmesine yönelik gerekli teknik sistemlerin tespit edilmesine yönelik uluslararası alanda çalışmaların olduğunu belirtti. Bu konuda basında yer alan iddiaların hatırlatılmasına yönelik kaynaklar, ilgili bakanlık ve kurumlar arasında görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖREN AFGAN ASKERİ ÖĞRENCİLER

Türkiye ve Afganistan arasındaki ikili anlaşmalar kapsamında Türkiye'de eğitim alan askeri öğrencilerin durumuna ilişkin soruya da kaynaklar, "Gerek ikili gerekse NATO anlaşmaları kapsamında yurdumuza gelen Afgan askeri öğrenciler var. Bunlardan bir kısmı mezun olurken bir kısmının eğitimi sürüyor. Eğitimi devam eden askeri öğrencilerin durumuyla ilgili başlatılan çalışma devam ediyor" karşılığını verdi.

ABD'nin Afganistan'ın ardından Suriye'den çıkacağına yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine kaynaklar, iddiaları yakından takip ettiklerini, sahada bununla ilgili bir tespitlerinin bulunmadığını söyledi.