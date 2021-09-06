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14 yaşındaki Elif, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

MARDİN'de, atıcılıkta 9 Türkiye rekoru bulunan Elif Berfin Altun (14), dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyonada finallere kalıp Türkiye'ye madalyayla dönmeyi hedeflen Altun’un annesi ve antrenörü Nedret Altun, "Amacımız finallerde yarışması. Çünkü Elif, aynı zamanda dünya şampiyonasının en küçük sporcusu. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

06 Eylül 2021 Pazartesi 10:12
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14 yaşındaki Elif, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Lise birinci sınıf öğrencisi Elif Berfin Altun, atıcılıkta kendi kategorisinde bugüne kadar 9 Türkiye rekoru kırdı. Antrenör olan annesinin çalıştırdığı Altun, 16 Eylül'de Peru'da düzenlenecek 'Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Daha önce de 3 kez milli takıma seçilen, Almanya, Hırvatistan ve Azerbaycan'daki şampiyonlarda Türkiye'yi temsil eden Altun, başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

'ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

Peru'daki şampiyonada finallere kalıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, madalyayla dönmek istediğini ifade eden Altun, "Peru’da yapılacak dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Üçüncü kez milli takıma seçiliyorum. Hedefim bu yarışmada finallere kalıp madalya mücadelesi vermek. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum" dedi.

'DÜNYA ŞAMPİYONASININ EN KÜÇÜK SPORCUSU'

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde atıcılık antrenörü olan Elif Berfin'in annesi Nedret Altun, kızının şampiyonada yarışacak en genç sporcu olduğunu belirterek, "Yıllardır bu spor dalı içerisinde mücadelemizi veriyoruz. Ulusal müsabakalarda yarışan 30 aktif sporcum var. Bu sporcular arasında Elif Berfin, milli takıma seçildi. Bu üçüncü seçilişi. 16 Eylül’de Peru’da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'nda yarışacak. Amacımız, finallerde yarışması. Çünkü Elif aynı zamanda dünya şampiyonasının en küçük sporcusu. Emin adımlarla yavaş yavaş ilerliyoruz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz, bunu başaracağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinAtıcılıkElif Berfin Altun
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