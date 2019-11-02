Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98463
ALTIN
277.941
DOLAR
5.7020
STERLİN
7.3877
EURO
6.3682
İstanbul’da bazı yollar kapatılacak
İstanbul’da bazı yollar kapatılacak
Bocce Dünya Kupası başladı
Son Dakika
Bocce Dünya Kupası başladı
Erzurum beyaza büründü
Son Dakika
Erzurum beyaza büründü
Yaylacılar kara yakalandı
Son Dakika
Yaylacılar kara yakalandı
Satranç Olimpiyatları
Satranç Olimpiyatları
İş fırsatları için hemen tıkla!

14 bin fahri trafik müfettişi geliyor

14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi geliyor

14 bin fahri trafik müfettişi geliyor

14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi geliyor

02 Kasım 2019 Cumartesi 00:00
7 Okunma
14 bin fahri trafik müfettişi geliyor

ANKARA (DHA)

Trafikte sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol eden fahri trafik müfettişi sayısı, 14 bin 716 kişi daha eklenerek 34 bin 716'ya yükselecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Karayolları Trafik Kanunu’na göre, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce 'Fahri Trafik Müfettişliği' görevi verilebiliyor. Trafik güvenliğini sağlamada önemli bir unsur olan fahri trafik müfettişlerine bu ay yenilerini eklenecek. Bakanlık, 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısını, 14 bin 716 kişi daha ekleyerek, 34 bin 716'ya çıkaracak.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE

Fahri trafik müfettişleri tamamen gönüllülük esasına göre görev yapıyor. Tespit ettikleri kural ihlallerine karşı tutanak tutabiliyor, bu tutanakları elden trafik birimlerine ya da elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne 7 gün içinde teslim ediyor. Yer ve zaman kısıtlaması olmayan müfettişler, bulundukları her yerde sürücüleri denetleyebiliyor, trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerde bulunabiliyor. Ancak bu müfettişlerin araç durdurma, sürücülerle muhatap olama, belge ve evrak kontrolü yapma yetkileri bulunmuyor.

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevi, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla sonlandırılabilecek.

DHA

Son Güncelleme: 02.11.2019 09:41
Anahtar Kelimeler:
TrafikFahri Trafik Müfettişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yetkili değilsiniz!
Yetkili değilsiniz!
Duayen Gazeteci Uğur Dündar’a Lions’tan ‘Cumhuriyet Sözcüsü’ ödülü
Duayen Gazeteci Uğur Dündar’a Lions’tan ‘Cumhuriyet Sözcüsü’ ödülü
MSB'den ABD'nin İdlib operasyonu açıklaması
MSB'den ABD'nin İdlib operasyonu açıklaması
Bakan Kurum: Köy ve yaylalarda kaçak yapıya müsaade edilmeyecek
Bakan Kurum: Köy ve yaylalarda kaçak yapıya müsaade edilmeyecek
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu görüntülendi
Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu görüntülendi
MSB: Gerekli karşılık verildi
MSB: Gerekli karşılık verildi
YPG/PKK’nın cezaevinden serbest bıraktığı DEAŞ’lıların ifadelerine DHA ulaştı
YPG/PKK’nın cezaevinden serbest bıraktığı DEAŞ’lıların ifadelerine DHA ulaştı
KKTC’Yİ YAŞATMAK ZORUNDAYIZ
KKTC’Yİ YAŞATMAK ZORUNDAYIZ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans