İSTANBUL- Vehbi Koç Vakfı’nın kurucusu Vehbi Koç'un yaşamı boyunca kendisine ilke edindiği değerleri yaşatmak; eğitim, kültür ve sağlık alanlarında ülkemizin yetiştirdiği veya gelişimine katkıda bulunduğu örnek insanları ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl takdim edilen "Vehbi Koç Ödülü" bu yılki sahibini buldu.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu tarafından; Prof. Dr. Filiz Ali’nin başkanlığını yaptığı, Prof. Dr. Dikmen Gürün, Ersen Gürsel, Prof. Dr. Ahu Antmen ve Alin Taşçıyan’dan oluşan Seçici Kurul’un önerdiği adaylar arasından seçilen Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu; 22. Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi oldu. Genco Erkal ödülü, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un elinden aldı.

Ömer M. Koç, Divan Kuruçeşme’de düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmasına, “Pandeminin ardından 3 sene sonra yeniden bir araya gelerek düzenlediğimiz bu anlamlı törende sizlere burukluk hissetmeden hitâp edebilmeyi çok arzu ederdim. Lâkin Şubat ayında yaşadığımız büyük deprem felâketinin acıları henüz çok taze. Bir kez daha, bu acı hâdisede hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza âcil şifâlar dilerim” diyerek başladı.

Ömer M. Koç sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Vehbi Koç, yaşamı boyunca ‘Ülkem varsa ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız’ şiârıyla, çağdaş ve müreffeh bir Türkiye ülküsüne hizmet etti. Kendi ifadesiyle ‘İnsânî ve millî bir vazife addederek zevkle yaptığı’ hayır işleri, 54 sene evvel son derece sağlam fikrî ve iktisâdî temeller üzerinde kurduğu, ülkemizin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı tarafından ne mutlu ki daha da büyütülerek sürdürülüyor. Vakfımız bünyesinde, her biri kendi faaliyet alanlarında mükemmeliyet merkezi addedilen eğitim, sağlık ve kültür kurumlarımızla, ayrıca yine bu alanlarda desteklediğimiz projelerle, ülkemizin sadece ekonomik büyümesine değil, toplumsal kalkınmasına da katkıda bulunmayı sürdürüyoruz.’’

‘’2023 fevkalâde özel bir yıl… Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün zamanının çok ötesinde ve Türkiye için hâlâ tek geçerli yol olan çağdaş vizyonuyla kurduğu Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutlayacağız’’ diyen Ömer M. Koç şunları kaydetti: ‘’Büyük Önder’in: ‘Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hattâ reis-i cumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız’ ve ‘Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata mâlik olamaz’ vecîzeleri, O’nun Cumhuriyet değerleriyle özdeş muâsır medeniyet algısını ve sanata, sanatçıya, kültüre verdiği desteği açıkça gösteriyor. Vehbi Koç Ödülü’nü böylesine anlamlı bir yılda, kültür ve sanat alanında duayen kabul edilen bir memleket sevdalısına ve kendisinin de kurucularından olduğu çok kıymetli bir sanat kurumuna takdîm edecek olmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Seçici kurulumuz bu seneki ödülümüzü kıymetli tiyatro sanatçımız Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu’na lâyık gördü. Kendilerini candan tebrik ediyorum.’’

Ömer M. Koç, “Genco Erkal, 64 yıllık sanat hayatı boyunca hepimizi hayran bırakan tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, demokrasi, insan hakları ve düşünce özgürlüğünün, ateşîn savunucularından ve bayraktarlarından oldu. İnandığı doğrulardan kat’iyyen şaşmadı; toplumcu söyleminden hiçbir zaman ödün vermedi. Genco Erkal’ın kendisi gibi çok kıymetli tiyatro oyuncuları olan Mehmet Akan, Şevket Altuğ, Atilla Alpöge, Ferit Erkal, Arif Erkin Güzelbeyoğlu ve Nurten Tunç ile birlikte 1969 yılında kurduğu Dostlar Tiyatrosu da ülkemizin örnek sanat kurumlarından biri oldu. Önümüzdeki sene 55’inci yaşını kutlayacak olan Dostlar Tiyatrosu, yaşanan her türlü zorluğa rağmen, yarım asrı aşkın zamandır perdelerini aralıksız açık tutmuş, baskı ve sansüre eleştirel yaklaşımını korumuş, geniş halk kesimlerini tiyatronun aydınlığıyla buluşturmayı başarmıştır’’ ifadelerini kullandı.

Genco Erkal ise ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün burada hakkımda öyle güzel şeyler söylendi ki gurur duydum, bana sadece teşekkür etmek kaldı. Ödül tanıtım filminde beni hak etmediğim ölçüde göklere çıkaran dostlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Beni bu ödül için öneren seçici kurul üyelerine de kocaman bir teşekkür borçluyum. En büyük teşekkür tabii ki Vehbi Koç Vakfı’na. Bana lâyık görülen bu çok değerli ve saygın ödül için Vehbi Koç Vakfı’na yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

HABER: GİZEM ÇAKAL