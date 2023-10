İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Larkin'e Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu tarafından davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle verilen 5 maç men cezasının onandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yaşanan bu sürecin ardından, kulübümüzce yapılan hukuki başvuru sonucunda konuyu değerlendiren Spor Tahkim Kurulunun da sporcumuza verilen cezayı onayladığını bugün itibarıyla üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

Söz konusu süreçte en büyük cezanın Anadolu Efes'e verildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Takımımızın yaz dönemindeki Olimpiyat Elemeleri hazırlık kampında ve devamındaki eleme maçlarında, sporcumuz Shane Larkin ile ilgili herkesin malumu olan süreç yaşanmıştır. Sporcumuz Shane Larkin, kendisinden talep edilen tarihte hazırlık kampına katılmış, yaşadığı sakatlıkla ilgili yetkililere bilgi vermiş ve milli takım doktorları tarafından istenen sağlık kontrollerine girmiştir. Yapılan sağlık kontrolleri neticesinde dizinde tespit edilen kemik ödemi nedeni ile milli takımımızın maçlarında yer alamamıştır. Sporcumuzun dizinin durumu ile ilgili MR sonuçları ve doktor raporları, ilgili mecralara zamanında ve doğru iletişimle bildirmiş olmasına rağmen sporcumuz Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından oldukça ağır bir cezaya çarptırılmıştır."

Verilen cezanın hem Larkin'i hem de kulübü derinden etkilediğinin vurgulandığı açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Takımımızın sezon planlaması, kadro dengesi ve bütçe yapısı, bu ceza nedeniyle telafisi mümkün olmayan ağır bir darbe almıştır. Türk basketboluna sayısız oyuncu yetiştiren, her sene her yaş kategorisinde milli takımlara oyuncu sağlayan ve uzun yıllardır A Milli Takımımıza en çok sporcuyu gururla gönderen ekiplerden biri olan kulübümüz, bu süreçte en çok zarar gören taraf olmuştur. Tüm bunlara rağmen, bundan sonraki tüm turnuva ve organizasyonlarda milli takımımızı yukarıya taşıyacak adımlara ve planlara, Anadolu Efes Kulübü olarak her zamanki desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kulübümüzün ve sporcumuzun hiçbir şekilde hak etmediğini düşündüğümüz bu cezanın takdirini kamuoyuna bırakıyoruz."

AA