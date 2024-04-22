Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü", Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve binlerce gencin katılımıyla yapılacak.

Çanakkale'deki etkinliğe 81 ilden katılacak gençler, 24 Nisan Çarşamba günü gruplar halinde kente gelecek. Kocadere kamp alanında toplanacak gençler, burada belgesel gösterimi, kum sanatı gösterisi, Çanakkale tarihi anlatımları, hatıra fotoğrafı stantları ve mevlid-i şerif programına katılacak. Aynı gün, mehteran ve tiyatro gösterimi etkinlikleri de düzenlenecek.

Bakan Bak, sabah namazının ardından yürüyüşü başlatacak

Yürüyüşün gerçekleşeceği 25 Nisan'daki program, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın saat 05.00'te gençlere yarma çorbası ikramıyla başlayacak.

Bakan Bak, sabah namazının ardından mehteran eşliğinde "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü"nü başlatacak. Yürüyüş, Conkbayırı'nda sona erecek.

Conkbayırı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, anıta çelenk konulması, Kuran-ı Kerim tilaveti, Bakan Bak'ın konuşması, temsili alay sancağının devir teslimi ile devam edecek program, askeri bandonun vereceği konserle tamamlanacak.

Şehitler Abidesi'nde de anma programı düzenlenecek

Günün son programı ise Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak program, Bakan Osman Aşkın Bak'ın abideye çelenk koymasıyla devam edecek. Bakan Bak'ın burada gençlere hitabının ardından Solotürk gösterisi düzenlenecek.

Anma programı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, gençlerle birlikte şehitliklere karanfil bırakmasıyla sona erecek.