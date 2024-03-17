Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yeni Malatya Stadyumu'nda yaptığı incelemeye ilişkin, "Zeminde bakımlar devam ediyor, tribünler ve localarda depremzede vatandaşlarımızın misafir olması nedeniyle bazı hasarlar da oluşmuş, stadı yeni sezona yetiştireceğiz." dedi.

Bakan Bak, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra hasar gören Yeni Malatya Stadyumu'nun son durumuna görmek için incelemede bulunduklarını söyledi.

Statta çalışmaların başlayacağını ve yeni sezona yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Bak, şöyle konuştu:

"Zeminde bakımlar devam ediyor, tribünler ve localarda depremzede vatandaşlarımızın misafir olması nedeniyle bazı hasarlar da oluşmuş, stadı yeni sezona yetiştireceğiz. Şu anda da çok fazla bir sorun görünmüyor ama biz süratle yeniden bütün stadı elden geçireceğiz. Orduzu'da Spor Toto ve Bakanlığımız kaynaklarıyla, Malatya Belediyesi ile birlikte inşa ettiğimiz 5 bin kişilik spor salonunu ve yanındaki cimnastik salonunun açılışını yapacağız. Ardından Beydağı, bu bölgenin en büyük gençlik kamplarından bir tanesi onun da açılışını yapacağız."

Kentte birçok spor tesisi yapıldığını anlatan Bakan Bak, çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Melekbaba Mahallesi Kaynarca mevkisinde de spor tesislerimizin yapımları devam ediyor. Malatya'mıza 2 bin kişilik KYK'nın yurt projesini de görüştük, onun da yapımına başlayacağız. Sonra ilave olarak üniversite kampüsü içerisindeki bir yurdumuzu da yenileyeceğiz. Yani toplamda 4 bin kişi kapasiteli bir yurt ilavesi Malatya'mıza yapmış olacağız. Onlara ilgili süreçler hızla devam ediyor."

Malatya'nın depremlerden sonra ayağa kalkması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bak, spor yatırımlarıyla ilgili ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kentteki kalıcı deprem konutlarının da inşaatlarının sürdüğünü söyleyen Bakan Bak, şöyle devam etti:

"İnşallah çok kısa sürede biz hızla eksiklerimizi tamamlayıp Malatya'mıza ve gençlerine hizmet edeceğiz. 2018'de de bakandım, buranın açılışı nasip olmuştu. Şimdi de buranın makyajını düzelteceğiz. Yeni Malatyaspor'u da başkanla vekillerimizle, Belediye Başkanlarımızla da görüştük. Yeni Malatyaspor için bazı desteklerimiz olacak. Kamp tesislerinde hasarlar var onun dışında tabii bazı ekonomik konuları var onları değerlendirdik. İnşallah Yeni Malatyaspor'u tekrar sahalarda göreceğiz, Süper Lig'e bekliyoruz. Başarılar diliyoruz tabii kolay değil, bu travmayı atlatarak inşallah çok daha iyi noktalara gelecekler."

"Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yapıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin birçok yerinde tesis yaptıklarını anlatan Osman Aşkın Bak, gençleri sporla buluşturmaya devam edeceklerini aktardı.

Bakan Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yapıyoruz. Ülkemizde bir spor devrimi yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekten bütün illerimizdeki tesislerimizi yeniliyoruz, yenisini yapıyoruz veya yeni alanlarda çocuklarımıza spor imkanı sağlıyoruz. Bundaki en büyük amacımız bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bağımlılıkla, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar başta olmak üzere onlarla mücadele etmek. Onun için herkese bütün ailelere buradan tekrar söylüyoruz, çocuklarınızı yüzme havuzlarına getirin, spor tesislerimize getirin spor yapmalarını sağlayın. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle yaklaşık 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik ve devam ediyor. 700'e yakın olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzu yapıldı. Tekrar Malatya'mıza ve geçmiş olsun diyoruz."

Ziyarette Bakan Bak'a, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve ilgililer eşlik etti.

Bakan Bak daha sonra Battalgazi ilçesindeki Orduzu Spor Kompleksi içerisinde yapılan 5 bin kişilik spor salonunda incelemede bulundu.