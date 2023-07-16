Ankara

Başkent ekibinin olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluğa bakılmaksızın Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Başkent ekibinde mevcut başkan Niyazi Akdaş'ın 12 Haziran'da başkanlık görevini bırakmasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alınmış ve 9 Temmuz'daki ilk genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamamıştı. Genel kurulda bugün Niyazi Akdaş'ın yanı sıra Serkan Aydın ve Zeki Celasun da başkanlık için yarıştı.

Genel kurulda Niyazi Akdaş'ın önceki yönetiminin faaliyet ve denetim kurulu raporları, gelir gider hesapları oy çokluğuyla ibra edildi. Ayrıca 2023-2025 dönemi için tahmini bütçe ve gerekli faaliyetler içinde seçilen yönetime yetki verilmesine ilişkin maddeler de oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulda konuşan Gençlerbirliği'nin önceki yönetimindeki Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanı Sinan Aydın, delegelerin ısrarlı soruları üzerine Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in transferiyle, Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne resmi olarak 1.3 milyon avro geldiğini açıkladı.

"Buradan dünya kadar Arda Güler çıkar"

Oylama öncesinde yaptığı konuşmada Akdaş, gönülden kırmızı-karanın aşığı olduğunu belirterek, "Gönülden aşık olmasam bu kadar emeğimi, gecemi gündüzümü, bu kadar paramı buraya yatırmazdım. Helal olsun, istediğim de yok, ne zaman şirketleşiriz o zaman bana verilen hisseyi alır kenarda otururum." dedi.

Eski yönetim kurulunda da yer alan başkan adaylarından Serkan Aydın'a da kulüp için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Akdaş, "Gecelerimiz gündüzlerimiz bu takımla geçti, kendisinin emeği çok büyük. Yapacak o kadar çok şey var ki, kulübün mali yapısını değiştirebilmek, daha iyi bir duruma getirebilmek lazım. Maalesef son iki yılda aldığımız borç ve kur artışlarıyla buna muvaffak olamadık. Önceliğimiz alt yapı bu kulübün kurtuluşunun alt yapıdan olacağına inanıyorum. Alt yapıda gayet güzel ilerlemeler var. Bütün 17, 16, 15 yaş altı takımlarımız hepsi çok iyi neticeler aldı." diye konuştu.

Yaptıkları transferlere yönelik Akdaş, "Dediler ki 30 tane transfer yaptı, hayır 23 tane transfer yaptık, bunun biri bedavaydı, diğer 7 tanesi alt yapıya yapılan transferlerdi. Alt yapımız bu transferler sayesinde kuvvetlendi ve derecelere girdiler. İnşallah seneye daha iyi neticeler alacaklar. Burada bir çok Arda Gülerlerimiz var, bu kulübün istikbali karanlık değil, aydınlık, nurlu ufuklar yakın. En geç iki sene içinde buradan dünya kadar Arda Güler çıkar. Karamsar olmaya gerek yok, şu günlerde sıkıntılıyız ama bugünlerde el birliği içinde olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Genel kurulların kısa zamanda tekrarlanmasına ilişkin de Akdaş, şöyle devam etti:

"Çünkü benim kadromdaki arkadaşlarım taahhüt ettikleri paraları vermedi, ben de borçlarımı ödeyemedim. Ne yapsaydım, istifa ettim, yeni bir heyet gelsin diye, 'tekrar geleceğini biliyordum' diyen arkadaşlara çok kırılıyorum. Ailem de oğlum da istemiyor ama ben buradayım çünkü ben Gençlerbirliği'ni seviyorum. Önümüzdeki senelerde eski günlerde olduğu gibi futbolcu fabrikamızın ürünleri piyasada olacak. Kurulduğu ilk yıl başarılı olan kadın futbol takımı kuvvetlendirilerek devam edecektir. Kick boks takımımızla iki kadın, bir erkek sporcumuz dünya şampiyonu oldu. Önümüzdeki yıllarda amatör branşların sayısını artıracağız."

Gençlerbirliği futbol lisesi açacak

Eğitim faaliyetlerine de ağırlık vereceklerini belirten Akdaş, "Bu yıl açacağımız Gençlerbirliği Spor Anadolu Lisesi, Türkiye'de bir ilktir. Bakmayın spor lisesi diyor ama biz onu futbol lisesi olarak açacağız. Bu futbol okulumuzdan nice yeni Ardalar çıkartacağız, göreceksiniz bu okul çok başarılı eğitim verecek ve buraya seçme futbolcular alacağız. TFF ile Merkez Hakem Kurulu ile sıkı ilişkilerimiz devam edecek, hakkımız yendiğinde medyada çok konuşmadım ama Gençlerbirliği'nin hakkını sonuna kadar korudum." değerlendirmesinde bulundu.

Genel kurula 355 delege katılırken, 345 delege oy kullandı. Adaylardan Niyazi Akdaş, 221 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer adaylardan Serkan Aydın 69, Zeki Celasun da 51 oy alırken 4 oy da geçersiz sayıldı.

Niyazi Akdaş'ın yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer alıyor:

"Sinan Aydın, Cenk Aktaş, Coşkun Balkan, İsmet Beltan, Özgür Durşen, Cengiz Fırat, İsmail Geliş, Coşkun Gencan, Ayhan Güney, Şansser Kadooğlu, Mustafa Koçak, Kubilay Güvenç, Kenan Memiş, Kaan Özer, Sezgin Özkan, Arda Yalı, Ahmet Yılmaz, Oktay Yüksel."

AA