Kulüpten yapılan açıklamada, Eryaman Stadı'nı, Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'yle ortak kullandıkları anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Eryaman Stadyumu'nun, son dönemdeki yoğun maç trafiğinden zeminin etkilendiği ve MKE Ankaragücü-Galatasaray arasında 18 Şubat Pazar günü oynanacak müsabaka sonrası saha zemininin daha da ağırlaşacağı, 19 Şubat Pazartesi Teksüt Bandırmaspor'la oynayacağımız karşılaşmada da saha zemininin futbol oynamaya elverişsiz bir hal alacağı TFF ve tarafımızca hasıl olmuştur. Bu vesileyle TFF tarafından kulübümüze gönderilen yazıda 19 Şubat Pazartesi günü Teksüt Bandırmaspor'la oynayacağımız müsabaka için stat belirlememiz istenmiş ve kulübümüz tarafından stat belirtilmemesi halinde TFF tarafından resen stat ataması yapabileceği bildirilmiş. Trendyol 1. Lig'de kalan iç saha maçlarımızın yeniden Eryaman Stadyumu'nda oynanabilmesi ve zemin bakım çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Eryaman Stadyumu'ndaki çalışmalar sonlanıncaya kadar TFF'nin isteği üzerine kulüp olarak farklı bir statta oynama kararı almış bulunmaktayız. TFF ile yapmış olduğumuz görüşmeler ve yazışmalar neticesinde isteğimiz üzerine Trendyol 1. Lig'in 23. haftasındaki Teksüt Bandırmaspor müsabakasının, 19 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te Aktepe Stadı'nda oynanmasına karar verilmiştir."