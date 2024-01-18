23. dakikada Kayserispor öne geçti. Carole'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Baran Ali Gezek, topu kontrol ettikten sonra uygun pozisyondaki Talha Sarıarslan'a aktardı. Penaltı noktası civarında topla buluşan Talha Sarıarslan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
35. dakikada Gençlerbirliği eşitliği yakaladı. Arda Temur'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Halit Yılmaz, Ahmet Malatyalı'yla mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Ozan Ergün, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Aosman, kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
İkinci yarı
90+4. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Konuk ekibin atağında ceza yayı çevresinde topla buluşan Muhammed Himmet Ertürk'ün ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aosman'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Gençlerbirliği, adını son 16 turuna yazdırdı.
Stat: RHG EnerTürk Enerji
Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Arif Dilmeç
Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Ahmet Malatyalı (Dk. 66 Gökhan Sazdağı), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 66 Attamah), Carole, Ackah, Baran Ali Gezek, Hayrullah Erkip, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek (Dk. 76 Boa Morte), Talha Sarıarslan (Dk. 76 Bahoken-Dk. 90+3 Berat Eskin)
Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Yiğit Efe Demir (Dk. 26 Fatih Ok), Musa Çağıran (Dk. 46 Akabueze), Nzaba, Arda Temur, Erdal Öztürk (Dk. 71 Muhammed Himmet Ertürk), Mert Kabasakal, Aosman (Dk. 90+5 Ensar Kemaloğlu), Halit Yılmaz (Dk. 71 Özgür Çek), Melih Bostan
Goller: Dk. 23 Talha Sarıarslan (Mondihome Kayserispor), Dk. 35 (Penaltıdan) ve 90+4 Aosman (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 35 Ahmet Malatyalı, Dk. 58 Hayrullah Erkip (Mondihome Kayserispor), Dk. 57 Aosman, Dk. 90+1 Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği)Kaynak: AA