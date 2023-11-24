Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine; Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ile Wish Car Ankara Şube Müdürü Muratcan Berberoğlu katıldı.

Akdaş, verdiği destekten dolayı Wish Car Rental'e teşekkür ederek, "Gençlerbirliği gibi köklü ve büyük bir kulübe vermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı kulübümüz adına çok teşekkür ediyorum. Umarım bizlerin çabası, sizlerin de destekleriyle bu takımı elbirliğiyle yine ait olduğu Süper Lig'e çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Wish Car Rental Ankara Şube Müdürü Muratcan Berberoğlu da Gençlerbirliği'nin, Ankara'nın ve Türk futbolunun en köklü kulüplerinden birisi olduğunu vurgulayarak, "Böylesine köklü ve markalaşmış bir kulübe sponsor olarak destek vermek açıkçası bizleri de gururlandırıyor. Umarım bu sponsorluk anlaşması her iki taraf için de hayırlı olur." değerlendirmesini yaptı.