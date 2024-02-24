Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşma öncesinde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Manisa FK Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yaklaşık bir saatlik bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenmana kırmızı-siyahlı oyuncular koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen başkent ekibi sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken tedavisi devam eden Abdullah Durak, maç kadrosunda yer almadı.