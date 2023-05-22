Ankara

Gençlerbirliği, ekonomik ve sportif açıdan zor geçen 100. yılında son haftaya kadar taraftarlarına sıkıntılı günler yaşatsa da kümede kalmayı başardı.

Gençlerbirliği, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında transfer yasağı nedeniyle genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyla mücadele etti.

Sezona teknik direktör Metin Diyadin ile başlayan, daha sonra Taşkın Aksoy ve Mustafa Dalcı'yı göreve getiren kırmızı-siyahlılar, ilk devre sadece 1 maç kazanabildi.

Tek galibiyetini Dyorex Boluspor'a karşı elde ettiği ilk devrede ayrıca 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan başkent temsilcisi, sezon arasına 7 puanla son sırada girdi.

Kadro yenilendi

Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısına transfer yasağını kaldırarak yenilenmiş kadrosuyla başladı.

Ara transfer döneminde 20'nin üzerinde futbolcuyla sözleşme imzalayan başkent ekibi, ikinci yarıdaki ilk maçında Altınordu'ya yenilse de ardından üst üste üç maçını kazanarak kümede kalmak için umutlarını artırdı.

Daha sonra yeniden sportif açıdan sıkıntılı bir döneme giren Gençlerbirliği; Tuzlaspor, Altaş Denizlispor, Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK ile oynadığı maçlarda sadece 2 puan çıkarabildi.

Sinan Kaloğlu hamlesi

Takımda yaşanan performans düşüşünün ardından Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nu getirdi.

Kaloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'a karşı alınan hükmen galibiyetin ardından takımın başında ilk maçına Eyüpspor deplasmanında çıktı.

Ligin ilk yarısını lider bitiren Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 yenerek yeniden lige tutunan kırmızı-siyahlılar, Altay ve Çaykur Rizepsor ile oynadığı iki maçta bir puan alabilse de Bodrumspor, Erzurumspor FK ve Sakaryaspor maçlarını kayıpsız geçerek kümede kalma yolunda son haftaya avantajlı girdi.

Son hafta Beyçimento Bandırmaspor deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Gençlerbirliği, Sinan Kaloğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta tek mağlubiyetini Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'a karşı yaşadı.

Gençlerbirliği, küme düşen ikinci takım olan Altınordu'nun hemen üzerinde ligi 38 puanla 15. sırada tamamladı.

İlk devre 7 puan toplayan Gençlerbirliği, ikinci yarı hanesine ikisi hükmen elde edilen galibiyetlerden olmak üzere 31 puan yazdırdı.

Başkent temsilcisi, depremler nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor maçları dışında oynadığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Mete Kaan performansıyla öne çıktı

Gençlerbirliği'nin ara transfer döneminde Eyüpspor'dan kiraladığı Mete Kaan Demir, kırmızı-siyahlıların ligde kalmasında önemli rol oynadı.

Sezonun ikinci yarısında başkent temsilcisinin tüm maçlarında görev alan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, kırmızı-siyahlı formayla 4 kez gol sevinci yaşarken, performansıyla taraftarların beğenisini kazandı.

AA