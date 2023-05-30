İSTANBUL AA- İstanbul Araştırmaları Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre atölye, Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi Öğrenme Programları iş birliğiyle hazırlanıyor.

Katılımcılar, rehberli sergi turunun ardından eski İstanbul'un sosyal hayatında ilgi çeken unsurlar üzerinde çalışacak, eski dergi, gazete ve fotoğraflardan kestikleri parçalarla Meşgul Şehir'in gazetesini tasarlayacak.

Atölye, 4 ve 11 Haziran'da İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Arka Oda'da gerçekleştirilecek. Şehir Dedektifi'nden Gizem Kıygı ve Elif Ertekin'in yürütücülüğünü üstlendiği programa, 13-17 yaşındaki gençler katılabilecek.

7-12 yaş grubuna yönelik İstanbul Harita Bulmacası atölyesinde de sergi turunun ardından hazırlanan bilmece kartlarındaki şifreleri çözen çocuklar, bulmacaları tamamlayarak özgün bir İstanbul haritası hazırlayacak.

Aynı yaş grubunun katılımına açık Şehir Tasarımı kolaj atölyesinde ise eski İstanbul'un toplu ulaşım araçları, eğitim yapıları, spor ve kültürel alanları gibi, kentin sosyal hayatına dair unsurları inceleyen çocuklar, sergide öne çıkan karakter ve fotoğraflarla bir harita bazı oluşturarak özgün bir İstanbul ortaya çıkaracak.