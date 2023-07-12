Gençler! Gençlik, hiç şüphesiz gidecek!

Nasıl ki, yaz güze ve kışa dönüşüyor!

Gündüz akşama ve geceye bürünüyor!

İşte bu kat’iyette, gençlik de, ihtiyarlık ve ölüme evrilecek!

Eğer bu fanî / geçici gençliği; namus ve dürüstlük doğrultusunda

Geçirdiğin takdirde, ebedî / bâkî ve kalıcı bir gençlik kazanacaksın!

Sizdeki gençlik; eğer meşru dairede kalmazsanız, zayi olacak!

Üstelik başınıza hem dünya, hem kabir, hem âhirette;

Kendi lezzetinden çok ziyade, belâ ve elemler getirecek.

Eğer İslâm terbiyesi ile o gençlik nimetine karşı, bir şükür olarak

İffet, namusluluk ve taat / ibadette sarfetsen;

O gençlik mânen bâki kalacak / kalıcı olacak;

Ebedî / sonsuz bir gençlik kazanmanı sağlayacak.

Fakat hayat, eğer iman / inanç olmazsa,

Ya da Allah’ın buyruklarına isyan ile, o iman tesir etmezse,

Hayat, zahirî / görünüşte kısacık bir zevk ve lezzetle beraber,

Binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elem, hüzün ve keder verecek.

Çünkü insanda akıl ve fikir var.

Hayvanın aksine, şimdiki zamanla beraber, geçmiş ve gelecekle de,

Fıtrat ve yaratılışı gereği ilgilenir.

O zamanlardan da, hem elem, hem lezzet alabilir.

Eğer iman hayata hayat olsa, o zaman hem geçmiş, hem gelecek zamanlar;

İmanın nur ve ışığıyla aydınlanır.

Her ikisinden yararlanma, imkân dâhiline girer.

Gençler! Hayatın lezzet ve zevkini isterseniz;

Hayatınızı imanla hayatlandırınız,

Farzları yerine getirmekle ışıklandırıp süsleyiniz.

Ve tabii, günahlardan çekinmekle muhafaza edip koruyunuz.

Aziz gençler! Gençlik gidecek!

Sefahette gitmişse; hem dünyada, hem âhirette

Binler belâ ve elemler netice verdiğini

Ve öyle gençler ekseriyetle kötü alışkanlıkları yüzünden,

Aşırı gidişatları ve kurdukları vehimlerle düştükleri rahatsızlıklarla hastahanelere,

Taşkınlıklarıyla hapishane ve sefalethanelere

Veya mânevî elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere

Düşeceklerini anlamak isterseniz,

Hastahanelerden,

Hapishanelerden,

Kabristanlardan sorunuz.

Sevgili gençler!

Gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinler.

His ve heves ise, kördür. Âkıbeti görmez.

Bir dirhem hâzır lezzeti,

İleride bir batman lezzete tercih eder.

Sevgili gençler!

Nasıl ki bu yaz ve güzün sonu kıştır.

Gençlik yazı, ihtiyarlık güzünün arkası da,

Bilin ki kabir ve berzah kışıdır.