Ankara

Medical Press'in haberine göre, Kanada'da yapılan bir çalışmada, yaygın inancın aksine, 18-39 yaş aralığındaki bireylerin böbrek işlevlerindeki az miktarda azalmanın bile ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebileceği ortaya çıktı.

Bu kapsamda araştırmacılar, Kanada'nın Ontario eyaletinin sağlık veri tabanında 2008-2021 arasında böbrek işlevini ölçen en az bir kan testine girmiş ancak böbrek hastalığı geçmişi olmayan 18-39 yaş aralığındaki tüm genç yetişkinlerin sağlık kayıtlarını taradı.

Genç yetişkinlerde böbrek işlevinin yüzde 20-30'unun kaybedilmesiyle, böbrek yetmezliği riskinin 6 kat, kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin 1,3 kat, ölüm riskinin ise 1,4 kat arttığı görüldü.

Araştırma yazarlarından Dr. Greg Knoll, kişi bazlı bakıldığında risk oranlarının düşük gibi görülmesine rağmen bu oranın tüm topluma vurulduğunda etkisinin büyük olabileceği uyarısında bulundu.

Knoll, sonuçların gelecek araştırmalarla teyit edilmesi ve riskleri günlük hayattaki değişiklerle düşürmenin yollarının bulunması gerektiğini belirtti.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Manish Sood, "Genç yetişkinlerde böbrek işlevinin yaklaşık yüzde 50'sini kaybetmediği sürece endişelenmeye gerek olmadığı yönünde bir dogma var ancak araştırmamız yüzde 20-30 gibi daha küçük ölçekteki işlev kayıplarının bile önlem alınması ve takipte kalınması gereken sonuçları olabileceğini gösteriyor." açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, tüm yaş gruplarının, tuz ve alkol tüketimini azaltarak ve düzenli egzersiz yaparak, böbrek sağlığını koruyabileceğine işaret ediyor.

Araştırmanın sonuçları "The BMJ" dergisinde yayımlandı.

AA