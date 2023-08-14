Haber: Damla Oya Erman

Rolex, marka saat satış talebini karşılamak için saatleri yeterince hızlı üretemiyor. Ortalama bir saatin yapılması bir yıl sürerken bekleme süresi birkaç aydan birkaç yıla kadar değişiyor, bu nedenle tüketiciler ikinci el piyasaya yöneliyor.

Lüks saat satışları 75 milyar dolarlık bir pazarı oluştururken, ikinci el satışları bunun %30'unu oluşturuyor; bunu, Boston Consulting Group'a göre devam eden talep, özellikle genç tüketiciler arasında arttıkça büyümeye devam ediyor.

İkinci el lüks saat piyasası, perakende piyasasından gelen güçlü talep sonucunda bugün daha fazla popülarite kazanıyor. Rolex'in yetkili kanallarından bir Rolex alabilmek için 6 ila 36 aylık bekletme listeleri olduğunda, ikinci el mağazalar yürüyerek gelen müşterilere stok sağlamak amacıyla envanter tutuyorlar.

Prestige Watches'in kurucusu Yuri Iskhakov saatlerle ilgili Fox Bunisness’a yaptığı açıklamada "Saati hemen bileğine takmaları için sahip olduğumuz bir saat var, insanlar koleksiyonlarını büyütmek istiyorlar."dedi.

New York City'nin Diamond Bölgesi'nde bulunan Prestige Watches'te müşteriler, mağazaya girip 30 dakika içinde saatlerini güvence altına alabiliyorlar.

Macy's, Rolex üretimini tükendiğinde, Texas'tan gelen bir turist, karısına 26 mm Rolex Datejust saat satın almak için uğradı. Iskhakov, saati bir fotoğraf aracılığıyla tanımladı ve turistin Rolexe gitmek yerine yıllarca daha hızlı bir şekilde satışı gerçekleşti.

Ancak ikinci el pazarı aynı zamanda perakende piyasasından daha pahalı. Gri pazardaki saatler, Rolex gibi yeni markalarına göre birkaç yüz dolar daha pahalı olabileceği gibi, nadir ise binlerce dolar daha pahalı olabilir.

Oyster Perpetual 36 mm Rolex saatin perakende fiyatı Rolex'in doğrudan platformu üzerinden 6.100 dolar iken, müşteriler aynı saati yerinde veya sanal olarak Prestige Watches'ten neredeyse 13.000 dolara satın alabilirler.

Ciddi miktarda para söz konusu olduğunda, müşteriler Prestige'in tam para iadesi programı ve doğrudan Rolex saati doğrulaması yapabilen bir Rolex kartı ile huzur buluyorlar.

Boston Consulting Group'un son raporuna göre, koleksiyonerlerin %29'u en son kullanılmış saatleri için perakende fiyatından daha fazlasını ödediğini bildirdi. Aynı zamanda, %40'ı ikinci el pazarına yönelmelerinin en önemli nedenlerinden birinin perakende piyasasında uzun kuyruklardan kaçınma olduğunu belirtti.

Lüks saatler sadece tarz ve tasarım için değil aynı zamanda alternatif bir yatırım aracı olarak da kullanılıyor ve bazı markalar geleneksel yatırımları geride bırakıyor.

Iskhakov, "İnsanlar saati bir yatırım olarak görüyor, sadece para harcama değil," dedi.

Ağustos 2018'den Ocak 2023'e kadar, en büyük üç lüks marka - Rolex, Patek Philippe ve Audemars Piguet - için ikinci el piyasasındaki ortalama fiyatlar yılda %20 arttı; bununla birlikte COVID-19 pandemisinin çöküşleri sırasında bile S&P 500 endeksinin yıllık büyüme hızı %8 idi, bu da Boston Consulting Group'a göre perakende fiyatın üzerinde bir performans gösteriyor.

Yatırımcılar aynı zamanda lüks saatlerin ekonomik durgunluk sırasında da performans gösterdiğine inanıyorlar. Büyük Resesyon döneminde 2007 ila 2009 arasında lüks saatler S&P 500'ü geçti ve 2008 piyasa çöküşünden sonra diğer kategorilere göre iki yılda toparlandı.

Rex Watches'in sahibi Yasha Tehrani, "Bize en iyi yatırımın ne olduğunu soran birçok insan geliyor," dedi. Sözlerine "Genellikle 10 veya 15 yıl için bir kenara koymak isteyen yaşlı erkekler veya genç çocuklar." diye devam etti.

Tehrani, çelik Rolexleri yatırım fırsatı için değerlendirmek isteyenlere yönlendiriyor, çünkü bu saatlerin en fazla değer kazanma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

Saat pazarı aynı zamanda büyüyor ve alıcılar arasında daha fazla itibar kazanıyor. Yıllar önce alıcılar, dolandırıcılık ve sahtekarlık riski nedeniyle indirimler ve promosyonlar sunan satıcılara şüpheyle yaklaşırlardı. Şimdi kimlik doğrulama hizmetleri ve dijital çağın yükselişi şeffaflığı ve hesap verebilirliği desteklemeye yardımcı oldu.

Daha genç alıcılar da nadir fırsatlar ve özel buluntuların peşinde harcama yapıyorlar. Boston Consulting Group, saatlerin %95'inin artık üretimde olmadığını bildiriyor, bu da değeri ve değer kazanma potansiyelini artırıyor.

Şu anda birçok satıcı, daha genç müşterileri ve yeni bir alıcı neslini çekmek için sosyal medyaya yöneliyor.

Prestige Watches, "Prestige Brothers" adlı hesapları altında TikTok'ta viral hale gelmesinin ardından satışlarda bir artış gördü; bu hesapta Yuri ve kardeşi Rafael yer alıyor. İkili, en son anlaşmalarını sergiliyor veya lüks marka saatlerini takas eden müşterilerle pazarlık yapıyorlar.

İkinci el pazarı öylesine popüler ki, Rolex bile 2022 yılında kendi sertifikalı ikinci el programını başlatarak oyuna katıldı.