Haber: Beyza Betül Cihan

Olay, ilçenin Sakarya köyü Batakçay sahilinde meydana geldi.

Turan'ın denize girdiği sırada oluşan akıntı, genç kadını sahilden uzaklaştırmaya başladı. Kendisini dubalara tutunarak akıntıdan kurtarmaya çalışan Turan, maalesef bu çabası sonuç vermedi. Bunun üzerine akıntıya karşı mücadele ederek denize giren Turan, yaklaşık 7.5 saat süren zorlu bir yüzme sonrasında sahile ulaşmayı başardı.

Akıntının sürüklediği genç kadının bu zorlu mücadelesi, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Sahilde bekleyenler, Turan'ı sahile çıktığında karşıladı. Olayın ardından Turan, sağlık durumunun iyi olduğunu ve dayanıklılığının kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.