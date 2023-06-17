Kocaeli

Konya'da 1-9 Temmuz'da gerçekleştirilecek şampiyonada B Grubu'ndaki zorlu rakipleri Fransa, Macaristan ve Polonya'ya karşı parkede mücadele verecek genç sporcular, başantrenör Ömer Buharalı yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Ömer Buharalı, Kocaeli'deki kamp çalışmalarının yüksek tempoda geçtiğini söyledi.

FIBA'nın şampiyona tarihini öne çektiğini anımsatan Buharalı, liglerin haziran ayı başında bittiğini, bu nedenle kısa sürede hazırlık için yoğun tempoyla çalıştıklarını anlattı.

Buharalı, çoğunlukla günde çift antrenman yaptıklarını aktararak, "Sabahları kuvvet çalışması ve onları koruyacak şekilde temassız antrenmanlar, akşamları yüksek tempo ve temaslı idmanlar yapıyoruz. Şu anda oyuncularımız fiziksel olarak çok iyi. Sadece küçük yorgunlukları var." dedi.

"A milli takım düzeyine oyuncular çıkartabilmek istiyoruz"

Buharalı, kendilerini zorlu bir şampiyonanın beklediğini, bu nedenle milli maç temposunda antrenman yaptıklarını dile getirdi.

Avrupa'daki rakip oyuncuların A takım düzeyinde daha fazla süre aldıklarına dikkati çeken Buharalı, "Oyuncularımız çok istekli, inanıyorlar. Ülkemizde oynamanın avantajını da hissediyorlar. Sahaya güzel şeyler koyacaklarını düşünüyoruz, onlara güveniyoruz. Biz A milli takım düzeyine oyuncular çıkartabilmek istiyoruz." diye konuştu.

Buharalı, zor grupta mücadele edeceklerini ve savunmada çok sert oynamaları gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Fransa'ya karşı. Onların atletik düzeyleri bizden biraz daha yüksek olabiliyor. Bunları aşabilmek için savunmayı öncelikli yapmamız gerek. Adım adım gideceğiz. İlk gün Polonya'yla başlayacağız, maç maç konuşacağız. Tek tek düşüneceğiz. Bütün maçların ayrı hikayesi olacak. Bu hikayenin en güzelini elimizden geldiği kadarıyla yazmaya çalışacağız."

Işık Su Güven: "Hepimiz moralliyiz ve hedeflerimiz büyük"

Milli basketbolcu Işık Su Güven, şampiyonanın Türkiye'de düzenlenecek olmasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

Grupta zorlu rakipler bulunduğuna işaret eden Güven, şunları kaydetti:

"İlk 2'de yer alıp gruptan çıkarak devam etmeyi hedefliyoruz. Hepimiz moralliyiz ve hedeflerimiz büyük. Yine herkes, ilk 2 arasında yer alarak iyi yere gelmek istiyor. Bu kısa süreli kampta elimizden geldiğince eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz."

AA