İSTANBUL- İşte o oyunlar;

Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)

20 yıl önce piyasaya çıkan ve tam anlamıyla “piyasayı kasıp kavuran” bu RPG oyunu, ekibimize aldığınız farklı karakterler ile uzun ve bir o kadar da sürükleyici bir serüvene çıkmamızı sağlamıştı. Oyun o kadar büyük övgüler aldı ve o kadar çok kişi tarafından oynandı ki devam oyunu da kısa bir süre sonra yayınlandı. Bir hayli eski bir oyun olması nedeniyle yeni nesil oyuncuların şöhretinden uzak kaldığı KOTOR, “remake” versiyonuyla gelecek yıl tüm oyuncuları tekrar bu efsaneyle buluşturacak gibi gözüküyor.

Star Wars Jedi: Survivor (2023)

PS5, XSX|S ve PC sistemleri için çıkan, Fallen Order’ın devamı niteliğinde olan Survivor, ilk oyundaki tüm eksikleri tamamlayan, mükemmel bir aksiyon oyunu olarak Nisan sonunda oyuncularla buluştu. Kahramanımız Cal Kestis ve sevimli droid’i BD-1’ın karanlığa karşı mücadelesi yeni oyunda da devam ediyor. Yayınlanan birçok yamayla önemli tüm hataları düzeltilen oyun, şimdiden en iyi Star Wars oyunları arasında kendine bir yer buldu.

Star Wars Dark Forces (1995)

Henüz Windows üzerinden oyun çalıştırmadığımız dönemlere denk gelen ve Wolfenstein, Doom gibi oyunların izinden ilerleyen Dark Forces, vakti için çok başarılı bir FPS oyunuydu. O yıllarda ortaya çıkan ilk Star Wars FPS’si olma unvanını da taşıyan Dark Forces, kaliteli görselliği ve mücadeleci oynanışıyla da isminden çokça bahsettirmişti. Star Wars FPS oyunlarının yolunu açan Dark Forces’ı şu anda oynamak pek eğlenceli gelmeyebilir fakat 80’lerin başında doğanlar için halen güzel bir anıdır.

Star Wars Tie Fighter (1994)

Karanlık tarafta yer aldığımız Star Wars oyunlarının keyfi bir başka oluyordu. X-Winglerden daha havalı gözüken TIE Fighter’ların koltuğuna oturduğumuz bir uzay macerasının keyfi ise bambaşka… Hem hikayesiyle, hem de görselliği ve oynanışı ile övgü toplayan TIE Fighter, yeni çıkan Star Wars: Squadrons’un başaramadığını neredeyse 30 yıl önce başarmıştı. Dileriz ki bu kalitede bir Star Wars uzay simülasyonu yeniden hazırlanır.

Star Wars: The Force Unleashed (2008)

Devil May Cry tarzı aksiyon oyunlarının revaçta olduğu bir dönemde, PlayStation 3 zamanı piyasaya çıkan The Force Unleashed, her ne kadar çok yüksek puanlarla övülmese de karanlık tarafın hizmetkarlarından birini kontrol etmemizle ilgi çekmeyi başarmıştı. Düşmanlarımızı gücün karanlık tarafını kullanarak alt etmek bile oyuncuları mutlu etmeye yetmişti. Devam oyunu ilk oyunun başarısını daha da alta çekince üçüncü bir oyun piyasaya sürülmedi.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (2022)

Ve son olarak listemize, bir dolu LEGO Star Wars oyunu arasında lider konuma oturan, Skywalker Saga giriyor. Star Wars evreninde yer alan onlarca karakteri seçebilmemize olanak tanıyan ve dokuz filmin senaryosunda rol aldığımız bu başarılı LEGO Star Wars oyunu, yenilenmiş savaş sistemi ve mükemmel seslendirmelerle de dikkat çekiyor. Henüz geçtiğimiz yıl piyasaya çıkmasıyla hemen alınıp oynanabilecek oyunlar arasında yer alıyor.

HABER: SELÇUK BULUT