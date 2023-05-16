ÇANAKKALE AA- Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı yakınında Arıburnu yürüyüş güzergahındaki Topçu Yolu mevkisinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince top mermisi bulundu.

Durumun Tarihi Alan Başkanlığına bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

108 yıl önceki savaşlardan kaldığı belirlenen merminin imha edilmesine karar verilmesinin ardından çukur hazırlanıp içine mühimmat yerleştirildi.

Jandarma ekiplerince top mermisinin imhası gerçekleştirildi.