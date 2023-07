Kültür ve Medya Dünyası

Leyla Halime Tekin

Leyla Halime Tekin Kapadokyalı asker bir babanın en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Kelimenin tam anlamı ile Kapadokya kadınıdır. Babasının jandarma olmasından dolayı Türkiye’nin her ilinde bulunup Anadolu’nun o çok kültürlülüğüne bizzat şahit olup benimsedi. Beykent Üniversitesinde tiyatro okudu. Müjdat Gezen Sanat merkezinde Gülgün Feyman’dan etkili konuşma ve diksiyon dersi aldı. Sonrasında Twitter’da ve Youtubeda aktif olarak Turkey’s Flasback isimli kanalımda kısa programlar yapıp sundu. En büyük hayali haber spikeri olmaktı. Çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve bugün TRT Spikeri oldu. 10 yıldır sabit olarak İstanbul’da yaşamaktadır. Bundan sonrası içinde en büyük hayali iyi bir haberci olup, yeteneğini ön plana çıkararak, mütevazı bir hayat yaşamak. Leyla Halime Tekin bu mesleğe dair çok yönlü birikimi , tiyatro temelli eğitimi ile birleştirdiği kendine özgü sunumu , haberci yönü , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Leyla Halime Tekin gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Program Sunucusu İlknur Durmuşkaya

İlknur Durmuşkaya Samsun da doğdu, İlkokul, ortaokul ve lise’yi Samsun’da bitirdi. 19 Mayıs Üniversitesi Kimya Bölümün de lisans eğitimine devam etti. Ancak, Yüksek Öğrenimini Ukrayna , Kiev Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde tamamladı ve mezun oldu. Profesyonel iş hayatına, İlkokul ve ortaokullarda öğretmenlikle başlamıştır. Daha sonra turizm sektörüne geçiş yaparak, birçok otelin spa bölümünün yöneticiliği görevinde bulunmuştur. Sonrasında çeşitli hastanelerde yöneticilik yapmıştır. Sağlık Turizmi işletmeciliği ve Yönetimi Sertifikalarına sahiptir. Medikal Turizm konusunda uzman olup, yurtiçi ve yurtdışından turist getirmekte ve tedavilerini anlaşmalı olduğu hastanelerde gerçekleştirmektedir. Medikal Turizm konusunda yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim seminer ve kongrelere katılım sağlamıştır. Bir süre Seyahat Acentesinde Sağlık Turizmi Direktörlüğü yapmıştır. İlknur Durmuşkaya son olarak farklı alanlardaki birikimlerini yansıtabilmek için televizyon programı yapmaya başlamıştır. BBN Türk Tv kanalında her cumartesi günü saat 11 :30 ile saat 12:50 arasında İlknur Durmuşkaya’nın yaptığı ve sunduğu ‘söz esnafın’ programı. Her hafta izlenme rekorları kırmaktadır. Ezber bozan program üslubu ile İlknur Durmuşkaya zor günler geçiren esnafın sözü olmaya, dili olmaya, konuşulmayanı konuşmaya geldi.. İlknur Durmuşkaya ile Söz Esnafın programı her hafta farklı meslek örgütlerinin yönetici ve temsilcilerini konuk ediyor. Esnafın sorunlarına değiniyor. İnteraktif yönü de olan programa her esnaf ulaşıp sorun ve önerilerini dile getirebiliyor. İlknur Durmuşkaya ile Söz Esnafın tv dünyasında ses getirmeye devam ediyor. İlknur Durmuşkaya bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , vizyonu , programcı yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , şıklığı ve güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Tüm bu nitelikleriyle İlknur Durmuşkaya gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

RESİM SANATÇISI ESMA KUDAR

1988, Merzifon doğumludur. 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Resim - İş Öğretmenliği bölümünü dereceyle bitirmiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiye katılmış, resim yarışmalarında jüri üyeliği yapmıştır. 18 yıldır araştırdığı Sembol Kültürü üzerine kendi atölyesi, ‘Hakuda‘ / ‘Kudart‘ Resim Atölyesi’nde çalışmalarına devam etmekte ve ‘Sembol Kültürü Sergileri’yle kültür ve sanatı birleştiren sergiler açmaktadır. Uluslararası yarışmalara ve projelere öğrenci yetiştirmektedir. Farklı disiplinleri sanatla birleştiren (matematik, müzik, spor vb.) projeler yazmakta ve yürütmektedir. Azerbaycan ve Rusya başta olmak üzere yetiştirdiği öğrencilerin resim yarışmalarında Dünya dereceleri vardır. Tahtakuşlar Özel Etnografya Galerisi bünyesinde sanat yöneticiliği ve küratörlüğünü yaptığı Selim Turan Sanat Galerisi’ne, Uluslararası Dede Korkut Milli Vakfı ‘Büyük Altın Ödülü’nü kazandırmıştır. Esma Kudar, yaptığı çalışmalarla 9 yıllık bir projesini gerçekleştirmiştir. Açtığı üç sergi ve hazırladığı dört seri ile sembolleri geçmişten günümüze taşımıştır. Sergilerinde performans sanatını da gerçekleştirerek eski uygarlıkların yaşayışlarını izleyenlere yaşatmıştır. Projesini bir kitapla tamamlayacak olan Kudar’ın önümüzdeki günlerde kitabı, sanatseverler ve okuyucularla buluşacaktır. Yeni projesi için hazırlıklara şimdiden başlamıştır.

Sunucu ve Spiker Cansu Güder Yücel

1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2014 yılında Habertürk’te stajyer olarak iş hayatına atıldı. 2014- 2018 yılları arasında Habertürk-Burası Haftasonu programında muhabirlik ve editörlük yaptı. Her Cumartesi - Pazar günü yayınlanan Burası Haftasonu programı içinde yer alan “Gezip Görelim”köşesinde İstanbul içi etkinlik ve Life style Vtr çekimleri hazırlayıp, sundu.2017 yılında Habertürk’te Şubat - Haziran ayları arasında “ Keyf-i İstanbul “ gezi programını hazırlayıp sundu. 2016-2018 yılları arasında HT Sağlık ve Bursası Haftasonu programlarının seslendirmelerini yaptı. 2018 yılı Ağustos ayında “Ne Yapsak “ isimli bayram özel programını sundu. 2018-2022 yılları arasında TJK TV’de Yarış Neticeleri Bilgilendirme Yayınları, aktüel etkinlik çekimleri, Gazi ve Enternasyonal gibi birçok özel yayında yer aldı ve program seslendirmeleri yaptı. 2020 yıllında TJK TV ekranlarında “Kadın Atçılar Anlatıyor” programını hazırlayıp sundu ve TJK’nın Sesi dergisinde aynı programın köşe yazısını yazdı. 2018 yılından beri TJK TV ve TAY TV ortak yayınında yarış günleri canlı yayında neticeleri aktaran Yarış Başlıyor programıyla ve canlı yayın, tahmin programı olan Yarış Zamanı programının moderatörlüğünü yaparak sunuculuk mesleğine devam etmekte. Şimdi yeni teklif aldığı Nesine.com bahis sitesinin Youtube canlı yayınında tahmin programı moderatörlüğü yapmaya hazırlanıyor. Cansu Güder Yücel bu mesleğe dair yeteneği , çalışkanlığı çok yönlü birikimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Cansu Güder Yücel tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sanatçı Gizem Kara

Gizem Kara 7 Ekim 1988 İstanbul Bakırköy doğumludur. Aslen Karadeniz kızıdır. İlk sahne deneyimine amatör olarak 16 yaşlarında başladı o günden bugüne kadar da profesyonel olarak halen devam etmektedir. İlk albümü 2013 yılında sevenleriyle buluşturduğu “Olmaz Olsun Ayrılıklar” adlı albümüdür. Gizem Kara müzik çalışmalarının yanı sıra çeşitli Televizyon programları da hazırlayıp sundu. Kral Karadeniz Tv de 2 sezon Flash Tv de yaklaşık 6 sezon sonrasında vatan Tv de ise 2 sezon müzik eğlence programı yaptı. Gizem Kara kendisi ile özdeşleşen “Sen Yanlış Yaptın” eserini katılmış olduğu bir müzik eğlence programında canlı olarak seslendirdi. Rahmetli Müslüm Gürses’den dinlemişti ve sonrasında bu eser Gizem Kara’ya çok şey kattı ve tüm dinleyicileri bu şarkıyı Gizem Kara’dan severek dinlediler. Sonrasında tek şarkılık eserler ile sevenleriyle buluştu. Yaramsın, Yok , Ayrılamıyorum senden (gizem kara feat onur bayraktar ) , Gitmek gelmiyor içimden (gizem kara feat ardahan ) , Kaldığı başka bir yol ( gizem kara feat Eray Yeşilırmak ) , Gel bahtımın Kar beyazı , Nasıl mutluluklar dilerim tekli çalışmaları ile dinleyenleriyle buluşan Gizem Kara her çıkardığı şarkı ile büyük ses getirdi. Gizem Kara müzikteki yeteneği , özgün sesi , kendine özgü yorumculuğu , sahne hakimiyeti gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Gizem Kara tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği’nin Kurucusu MELTEM BAYAZIT TEPELER

Meltem Tepeler, 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesinden mezun olmuştur. 1992 yılında aynı üniversiteden master derecesini tamamlamış ve yine Boğaziçi Üniversitesi’nde 5 yıl doktora öğrencisi ave araştırma görevlisi olarak görev almıştır. Tepeler, 1995 yılından beri, düğün ve davet sektörünün lider firmalarından KM Events’in Kurucu Başkanıdır. 2015 yılında Dubai’de kurduğu ikinci firması KM Events Beyond Luxury ile uluslararası büyük projelere imza atmaktadır. Meltem Bayazıt Tepeler , 2008-2014 yılları arasında YEPUD’un Kurucu Başkanı olmuş ve aynı dönemde Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’ndeki Etkinlik Yönetimi Sertifika Programının Kurulmasına, ve yine YEPUD’un EUBEA ‘da ( European Best Event Awards) partnerlik elde etmesine öncülük etmiştir. Meltem B. Tepeler, uluslararası EUBEA ( European Best Event Awards) yarışmasında 2011-2012 yıllarında jüri üyeliği yapmıştır. Halen, dünyanın en büyük etkinlik derneği olan ILEA ( International Live Events Association)’nın Türkiye Başkanı olan Tepeler, ILEA Türkiye’nin de Kurucuları arasındadır. 2010 yılında Doğan Kitap’dan birinci baskısı,2011 yılında Remzi Kitabevi’nden ise ikinci baskısı gerçekleşen ‘Düğünler ve İstanbul’ kitabının yazarıdır. ‘Düğünler ve İstanbul’ bugün halen Atatürk Kütüphanesine giren nadir kültür kitapları arasında yer almakta olup, halen Amazon da satışları devam etmektedir. Kitap ayrıca Fransa’da da , Potterton Books tarafından satışa sunulmuştur. Meltem Bayazıt Tepeler, 2017 Nisan ayında, EWPC ( Exotic Wedding Planning Conference) Dubai’de Türkiye’den konuşmacı olarak çağrılan tek Türk düğün planlamacısıdır. Aynı yıl , Hindistan Goa’da gerçekleşen EWPC ( Exotic Wedding Plannning Conference) de Konferansın danışma kuruluna seçilmiş ve yine konuşmacı olarak yer almıştır. Meltem Bayazıt Tepeler, yine Haziran 2018 de , ICWF ( International Convention of Wedding Fraternity) Konferansına yine konuşmacı olarak katılmıştır. Tepeler, Mart 2019 da Hindistan’da gerçekleşmiş uluslararası ‘WOW Events Asia 2019’ yarışmasının jüri üyeliğine seçilmiştir. Tepeler, Mart 2019 da ,Arabia Weddings Kuruluşu tarafından , Dubai’de gerçekleşmiş olan ‘Wedding Bonanza’ isimli Düğün Seminerine Türkiye’yi temsilen konuşmacı olarak davet edilmiştir . Meltem Tepeler, 2020 yılında dünyanın en önemli Düğün Planlamacıları Konferansı olan ‘ Engage Summit’ Konferansına konuşmacı olarak Türkiye’den davet edilen ilk ve tek düğün planlamacısı olup , ‘ Engage Dubai ‘ Konferansında konuşmacı olarak ülkemizi temsil etmiştir. Meltem Tepeler, 2020 yılında TUED Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği’ni kurmuştur. Tepeler TUED’e Başkanlık etmeye ve Türkiye Etkinlik Sektörüne uluslararası iletişim ağı oluşturmak için çalışmalarına devam etmektedir. Meltem Tepeler, 2021 yılında dünyanın en önemli Etkinlik Endüstrisi Derneklerinden ILEA International Live Events Association Europe Chapter Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Meltem Tepeler, 2021 yılında , KM Events’in yanı sıra ,KM Beyond Luxury Travel & Concierge Seyahat firması ve KM Home Collection ev tekstili firmasını kurmuş olup, bugün her üç firmanın CEO’luğunu yürütmektedir. Meltem Bayazıt Tepeler ,kurucusu olduğu ‘ Etkinlik Yönetimi Sertifika Programı’nda BÜYEM Boğaziçi Üniversitesi Yaşam boyu Eğitim Merkezi’nde mesleki tecrübeleri ile ilgili dersler vermeye 14 yıldır devam etmektedir. Tepeler, her yıl gerçekleştirdiği , ’Sofralar Sergisi’ ile Geleneksel Türk Sofra Sanatına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Meltem Bayazıt Tepeler çok yönlü birikimi , kendine özgü hayata bakış açısı , özgün çalışmaları , girişimci yönü ve vizyonu gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Meltem Tepeler her daim ismini duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Geleceğin Sanat Eseri

Richard Wagner’in Geleceğin Sanat Eseri adlı Araştırma türündeki eseri Çağatay Ünaltay çevirisi ile Alfa Yayınları’ndan çıktı. Ünlü Alman opera bestecisi, tiyatro direktörü, müzikteorisyeni ve yazarı Richard Wagner (1813-1883), Geleceğin Sanat Eseri’nde, geliştirdiği “toplam sanat eseri” kavramı çerçevesinde tüm sanat dallarının bir araya geldiği bir sanat eseri kurgular. Ona göre geçmişte bunun bir örneği de vardır; eski Yunan tragedya geleneği tam da bu fikirle örtüşmektedir. Yunan sanatının, Yunan dinine ve mistisizmine temelden bağlı olduğunu ve dinin yıkılmasıyla sanatın da bütünlüğünden kopup yozlaşarak “bireysel sanatlara” ayrıldığını ileri süren Wagner’e göre ana sanat dalları, “dans,” “müzik” ve “şiir”dir. Bu üç sanat artık yeniden birleşmeli ve kusursuz sanat eserini oluşturmalıdır. İkincil sanatlar olarak kabul ettiği “resim,” “heykeltıraşlık” ve “mimarlık” da bu sanat eserine dekor ve mekân olarak destek vermelidir. Wagner, “halk” sözcüğünü dilinden düşürmez, ona göre her şeyin en iyisi halktan kaynaklanır. Operalarında yoğun biçimde halk destanlarını, efsaneleri konu eden Wagner, geleceğin sanat eserinin de halka dayanması gerektiğini savunur.

KENDİNE HİKÂYELER ANLATAN BEYİN

MICHAEL HYATT ve MEGAN HYATT MILLER’ın KENDİNE HİKÂYELER ANLATAN BEYİN adlı Kişisel Gelişim türündeki eseri Güneş Turhan Çevirisi ile Mona Kitap’tan çıktı.

İç sesine güveniyor musun?

Beynimiz mükemmeldir. O, çevremizde olup biten her şeyi bilinçaltımızda anlamlı hikâyelere dönüştürerek düşünme şeklimize yön verir ve yaşam tarzlarımızı belirler. Fakat problem şu ki, beynimizin bize anlattığı bu hikâyeler çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor!Daha da kötüsü bu hikâyeler, başka insanlar, dünyamız ve kendimiz hakkında yanlış inanışlar edinmemize sebep olabilir. Bu durum ise bizi gerçek potansiyelimizden uzaklaştırır. Bu kısıtlayıcı inanışlara herkes sahip olabilir. Peki beynin işletim sistemine yeni bir hikâye ekersek ne olur? Herhangi bir hikâyeden bahsetmiyorum. Engelleri aşmamızı sağlayacak ve hedeflerimize ulaşmakta bize kolaylıklar sunacak gerçek bir hikâyeyi kastediyorum. Kendine Hikâyeler Anlatan Beyin kitabında, Michael Hyatt ve Megan Hyatt Miller daha kaliteli ve tatminkâr bir hayata başlamamıza yardımcı olacak ipuçlarını tüm çıplaklığıyla gözlerimizin önüne seriyor. Bunun yanında kolay uygulanabilir bilimsel bir sistemin ana hatlarını bize cömertçe sunuyor.

“Bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum.”-Tony Robbins

“Pozitif değişim elinizin altında! Gidin ve alın!”-Ian Morgan Cron

“Bu kitabı alın ve daha iyi, daha hızlı karar verip harekete geçmeyi öğrenin.”- Dr. Benjamin Hardy

“Bu kitap sizin için oyunun gidişatını değiştirebilir!” - Daniel Harkavy

“Aradığınız rehber işte bu!” -Emily Balcetis

“Beni de minnettarlar arasında sayın.” -Robert Wolgemuth