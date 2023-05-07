İSTANBUL - GFN, bu hafta daha yeni desteklenen iki oyunla ve Yüzüklerin Efendisi: Gollum’da dahil olmak üzere, bu ayın içinde daha sonra gelecek olan 16 tane daha oyunla yaza erken başladı.

Mayıs ayı geldi ve bu da GeForce NOW kitaplığına katılan daha fazla en iyi oyun anlamına geliyor.

Age of Wonders 4, Paradox Interactive’in uzun süredir beklenen devam oyunu. 4x stratejisinin ve sıraya dayalı dövüşün karışımıyla, üyeler yeni sihirli alemleri keşfedebiliyor ve genişleyen imparatorluklarla birlikte büyüyen tasarımlarının bir fraksiyonuna hükmedebiliyor. Her bölümde savaşın ve imparatorluğunuzu mükemmelliğe taşıyın.

HABER: EMİR YÜCEL