SAKARYA -Kavak Yelleri dizisindeki Efe rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Lise Defteri, Hırsız Polis, Kiraz Mevsimi, Dokuz Oğuz ve Yeni Gelin gibi dizilerde oynayan Dağhan Külegeç geçtiğimiz sene evlilik yolunda ilk adımı atarak 7 yıllık sevgilisiyle nişanlanmıştı. Çift, Nisan ayında da sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

SADE VE SAMİMİ

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, dün yakın arkadaşları sevenlerini katıldığı sade bir düğün töreni yaptı. Sapanca'da havuz başında yapılan törende Tuğba Aytaş düğünün konseptine uygun sade bir gelinlik giydi.

HABER: MERVE ELÇİ