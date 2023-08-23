Haber: Mert Osman Erman

Ancak bazı zorlu bilgisayar oyunlar şunlardır:

Dark Souls Serisi - Bu serinin oyunları, yüksek zorluk seviyeleri, karmaşık düşman hareketleri ve çeşitli mekaniklerle ünlüdür.

Sekiro: Shadows Die Twice - Bu oyun da Dark Souls'un yaratıcıları tarafından geliştirilen, hızlı tempolu dövüşleri ve zorlu düşmanlarıyla tanınır.

Super Meat Boy - Hızlı tempolu, zorlayıcı platform seviyeleri ve hızlı yeniden deneme mekaniği ile ünlü bir platform oyunudur.

Cuphead - Bu oyun, el çizimi tarzında görsellere sahip olup, paternlere dayalı zorlu boss savaşlarına odaklanmıştır.

Celeste - Hem fiziksel hem de duygusal zorluklarla dolu bir platform oyunu olan Celeste, oyuncuların becerilerini sınıyabilir.

Nioh - Dark Souls tarzında bir aksiyon RPG olan Nioh, karmaşık dövüş sistemleri ve güçlü düşmanlar içerir.

I Wanna Be The Guy - Bu oyun, eski okul tarzı platform zorlukları ile ünlüdür ve oyuncuları sık sık denemeye teşvik eder.

Furi - Bu oyun, hızlı tempolu dövüşlerin yer aldığı bir oyun olup, her düşmanın farklı mekaniklerle sizi zorladığı boss savaşlarına dayanır.

Hotline Miami - Hızlı tempolu ve keskin reflekslere dayalı bu oyun, oyuncuları taktiksel ve hızlı kararlar almaya zorlar.

Battletoads - Eski bir klasik olan bu oyun, karmaşık platform seviyeleri ve zorlu dövüşlerle dolu olarak bilinir.

Bu liste sadece bir örnek olup, daha birçok zorlu bilgisayar oyunu bulunmaktadır. Oyunların zorluğu, kişisel deneyimlere ve oyun becerilerine göre değişebilir