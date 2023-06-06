TOKAT AA- Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde sokaklarda aydınlatma aracı olarak kullanılan veya karanlıkta insanların yanlarına aldığı fenerler, günümüzde Tokat'ta yaşayan Sadullah Turacı'nın elinde süs eşyasına dönüşüyor.

Emekliliğinin ardından Tarihi Taşhan'daki mütevazı atölyesinde bir taraftan radyo tamirciliği yapan Turacı, bir taraftan da unutulmaya yüz tutmuş fenerlerin yapımını sürdürüyor.

Sac, bakır ve camdan oluşan fenerler Turacı tarafından el emeğiyle üretiliyor. Turacı'nın yaptığı fenerlere, Tarihi Taşhan'ı ziyaret eden turistler rağbet gösteriyor.

Turacı, AA muhabirine, asıl mesleğinin elektronik alet tamirciliği olduğunu, yaptığı fenerlerle eski zamanları canlandırmaya çalıştığını söyledi.

Bunların Osmanlı feneri olarak adlandırıldığını belirten Turacı, "O devirde bunlar aydınlatıcı olarak kullanılıyordu. Şu anda bu meslekle Türkiye genelinde uğraşan yok. Tokat'ta da sadece ben yapıyorum. Bunu para kazanmak için değil, zevk için yapıyorum." dedi.