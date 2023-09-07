Haber: Merve Elçi

İSTANBUL- Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın başvuru süreci başladı. 2013 yılında hayata geçirilen ve sektöründe ilk olma özelliği taşıyan yarışma bu yıl da fotoğrafseverlerle buluşuyor. Sanatın evrensel gücüyle gece ve ışığın birleştiği yarışmaya profesyonel, amatör ayrımı yapılmaksızın herkes katılabiliyor. Dünyanın her yerinden fotoğrafların kabul edildiği yarışmanın müracaatları, uedas.com.tr/sehrinisiklari internet adresi üzerinden alınıyor. Bir yarışmacının en fazla 5 fotoğrafla katılım sağlayabileceği yarışma sonuçları 6 Ekim tarihinde açıklanacak.

Büyük Ödül 20 Bin TL!

11. Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması kapsamındaki jüri değerlendirmesinde fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon, başkalaştırma ve oynama kabul edilmeyecek. UEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre bu yılın birincilik ödülü 20 bin TL, ikincilik ödülü 15 bin TL, üçüncülük ödülü ise 10 bin TL olarak belirlendi. Jüri değerlendirmesinden geçerek seçilen en güzel 50 fotoğraf ise yıl boyunca Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.