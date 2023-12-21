İstanbul

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki sağlık hizmetlerinin yetersizliğini vurgulayarak, "Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalması ve Şifa Tıp Kompleksindeki sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle yüzlerce yaralı hayatını kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Kudra, 19 Aralık'ta İsrail ordusunun, kuşatma, hedef alma ve çok sayıda sağlık çalışanı ile yaralı ve yerinden edilen kişiyi alıkoyması nedeniyle Gazze kentindeki son aktif hastane olan El-Ehli Baptist'in hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.

Filistin Kızılayı da İsrail'in ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bulunan Filistin Kızılayına ait ambulans merkezini dün akşamdan bu yana kuşatma altında tuttuğunu ve çevresine yönelik bombardımanının devam ettiğini bildirdi.

İsrailli keskin nişancıların civardaki binaların çatısına konuşlandığı aktarılan açıklamada, söz konusu kuşatma ve saldırıların merkezde tedavi gören 22 yaralı, sağlık görevlileri, gönüllüler ve yerinden edilmiş Filistinli ailelerin oluşturduğu toplam 127 kişinin hayatını tehdit ettiği vurgulandı.