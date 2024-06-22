Gaziantep'te yaklaşık 8 ay önce faaliyete giren Gaziantep Şehir Hastanesi, 1875 yatak kapasitesi, 334 poliklinik, 259 yoğun bakım, 63 ameliyathaneyle bölgenin sağlık üssü konumunda yer alıyor.

Bünyesinde bulundurduğu servislerin birçoğunun bölgedeki hastanelerde bulunmaması nedeniyle bölge hastalarına ev sahipliği yapan hastanede, kronik ve iyileşmeyen yaralar da tedavi ediliyor.

Yara Bakım Servisi Sorumlu Hekimi Faruk Karataş, hastaların vücudunda çeşitli nedenlerden dolayı oluşan yaraları tedavi etmek için hizmet verdiklerini söyledi.

Güneydoğu Anadolu'da yataklı tedavi veren tek hastane olduklarını belirten Karataş, "Yarası olan hastalarımız tedavi olmakta güçlük çekiyorlardı. Bu konuyla ilgilenen belirli bir bölüm ya da branş yoktu. Genel Cerrahi ya da Plastik Cerrahi bölümünden doktorlarımızın özel gayretiyle poliklinik açılarak bunlar tedavi ediliyordu. Bunların yatarak tedavi edileceği bir yer yoktu. Hastanemizde bu servis açıldıktan sonra yataklı olarak biz tedavi etmeye başladık, hastalarımızı burada kabul ediyoruz." dedi.

Karataş, özellikle şeker hastalığında kendiliğinden ortaya çıkan yaralar olduğunu ve tedavisinde servis olmayınca güçlük çekildiğini ifade etti.

Sadece Gaziantep'ten değil bölge genelinden gelen hastalara bu serviste hizmet verdiklerini dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

"Şeker hastalığından kaynaklı yaralar, yatalak hastaların sırt bölgesinde kendiliğinden oluşan yaralar, hastaların özellikle sigara içmeye bağlı veya dolaşım bozukluğu sonucu meydana çıkan yaraları tedavi ediyoruz. Güneydoğu'da başka şehirlerden bize gelen hastalarımız var. Çünkü Güneydoğu'da özel bir yara bölümü yok, bu yüzden bu tür hastaları bize gönderiyorlar. Hastanemiz şu anda bölgenin sağlık üssü durumunda."

Karataş, hastanedeki yara bakım servisinde, açılmasından bu yana 2 bin 65 hastanın tedavi edildiğini dile getirdi.