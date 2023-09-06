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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik, şafak vakti 29 adrese baskın düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, 200'den fazla polis, kent merkezinde belirlenen 29 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel hareket timlerinin de yer aldığı operasyon kapsamındaki aramalar sürüyor.