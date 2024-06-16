Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri, Kurban Bayramı tatilinde oluşacak yoğunluğu azaltmak, hasta ve yaralılara daha hızlı ulaşmak amacıyla bazı tedbirler aldı.

Bu kapsamda trafik kazalarının yoğun olduğu Gaziantep Nurdağı D400 kara yolunda 1 ambulans 3 sağlık personeli, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu batı ve kuzey gişelerinde ise 2 ambulans 6 sağlık personeli, 2 UMKE aracı ile 6 personel bayram boyunca görevlendirildi.

Yavuzeli ilçesinde bulunan tarihi Rumkale'de ise kalıcı olarak hizmet verecek olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu, bayramın 2. günü faaliyete geçecek.

Kent genelinde ise 62 istasyon ve 186 personel ile acil sağlık hizmeti sunulacak.