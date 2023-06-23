Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Miyamoto-Protek Firması ile kentteki az ve orta hasar alan yaklaşık 50 bin hanenin denetlenmesi için işbirliği yapıldı.

Projeyle depremzedelerin güvenli şekilde evlerine dönüş işlemlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

İş birliği sonrası Binevler ve Gazikent mahallelerinde 10 ekiple pilot uygulama başlatıldı. Uygulama sayesinde elde edilen veriler hane halkıyla da paylaşılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Miyamoto-Protek Şirketi'nin Global CEO'su Dr. Kit Miyamoto, kentte detaylı analiz yaptıklarını ve Türk mühendislerle beraber çalıştıklarını belirtti.

Olumlu ve olumsuz yönleriyle bir tecrübe aktarımı yaptıklarını aktaran Miyamoto, şöyle konuştu:

"Eğer evin içinde bir hasar durumu varsa bu hasarla ilgili ölçümler yaparak keşif metraj tablosu da sunacağız. Bu da hane halkına bu onarımı nasıl bir boyutta gerçekleştirebileceği ile ilgili bir çalışma olacak. Bu da teknik bilgi aktarımının ikinci aşaması. Birçok fonun depremden etkilenen insanlara destekle ilgili hedefleri var. Biz de bu anlamda binaların performans analizini yapmak ve güçlendirilmesini sağlamak için fonların genişletilmesi konusunda fonları bu alana yöneltmeyi planlıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zaten ne yapacağını çok iyi biliyor ve bu anlamda bizi yönlendiriyor."

Projenin Türkiye Koordinatörü ve İnşaat Mühendisi Mustafa Kızıl da binaların son durumunu görmek için çalıştıklarını aktardı.

İnsanların evlerine geri dönmelerini amaçladıklarını anlatan Kızıl, şunları kaydetti:

"Binanın içinde onarılabilir konuda hasar görüyorlarsa dairelerin içerisinde keşif metraj çalışmasıyla çatlakların boyutu, onarımı, boyanın hasarı ve miktarı gibi tespitler yapılıyor. Bu hanelerin ne boyutta onarım gerektirdiğini görmüş ve halkla da paylaşmış olacağız. Bir yanda sahada tespitler yapıyoruz, bir yandan da Hacettepe Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi hocalarıyla masa başında performans analizleri ve değerlendirmeler yapıyoruz. Bu analiz sonuçlarını da belediyemizle paylaşarak bilgilerin vatandaşlara iletilmesine öncülük edeceğiz."

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